Общество

сегодня, 12:07

Липецкая администрация покупает авто за 1,5 млн рублей

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#Тендер #закупка #автомобиль
Липецкая администрация покупает авто за 1,5 млн рублей

Новый транспорт положен новому учреждению.

Управление государственного заказа администрации Липецкой области объявило тендер на поставку автомобиля. Одну единицу нового транспорта оценили в 1 479 000 рублей. Тендер проводится в интересах регионального бюджетного учреждения «Эксплуатация областной собственности».

Как и принято, авторы заказа не указывают ни марки, ни модели автомобиля. Известно, что чиновникам потребовался переднеприводный черный легковой седан на пять человек. Рабочий объем 4-цилиндрового двигателя не превысит 1999 см³. В авто будут установлены антиблокировочная система тормозов, система предупреждения об экстренном торможении, система курсовой устойчивости, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки и шторки безопасности. В вопросе комфорта выбрано наличие ковриков в салоне и багажнике, обогрев передних сидений, сидение водителя с электроприводом и функцией памяти, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида с динамической линией разметки. В плане интерьера не менее широкие требования: приборная панель c цветным дисплеем не менее 4,3 дюйма, подрулевые «лепестки» переключения передач, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA. Под эти пожелания подходит любая липецкими чиновниками Toyota Camry.

Гарантия на новое авто составит 5 лет или 150 000 км пробега. Его будут обслуживать в сертифицированном сервисе в пределах региона. При успешном завершении тендера авто поступит в гараж нового учреждения до 1 мая. Покупку оплатит бюджет Липецкой области.

Напомним, что ОБУ «Эксплуатация областной собственности» было создано по поручению губернатора в сентябре 2016 года. По плану фактическая работа учреждения стартовала 1 января 2017 года. Учреждение создано с целью более эффективного использования жилищного фонда Липецкой области. Официальным учредителем «Эксплуатации жилищного фонда» выступило региональное управление ЖКХ.
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#Тендер #закупка #автомобиль

Комментарии (4)

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Светлана

32 минуты назад
Да конечно,машины мы можем покупать,пруды можем чистить по 2млн,а больным детям,малоимущим,матерям одиночкам мы помочь не можем!!!!!!!Сколько людей без жилья и т.д.безжомные животные много что можно перечислять...Ужас что твориться в городе,сплошное воровство!Хоть бы для отвода глаз больным детям выделяли деньги....ЖМОТЫ!!!!!ВОРЫ!!!!
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ЖОРА

35 минут назад
СОВСЕМ СТРАХ ПОТЕРЯЛИ ЗНАЮТ ЧТО ИХ ПОДДЕРЖИТ КРЕМЛЬ
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дед

49 минут назад
идеологически продажные политические проститутки жируют
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Gjdy

сегодня, 12:25
А инвалидам ведра с болтами
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