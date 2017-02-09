Липецкая администрация покупает авто за 1,5 млн рублей

Новый транспорт положен новому учреждению.

Управление государственного заказа администрации Липецкой области объявило тендер на поставку автомобиля. Одну единицу нового транспорта оценили в 1 479 000 рублей. Тендер проводится в интересах регионального бюджетного учреждения «Эксплуатация областной собственности».



Как и принято, авторы заказа не указывают ни марки, ни модели автомобиля. Известно, что чиновникам потребовался переднеприводный черный легковой седан на пять человек. Рабочий объем 4-цилиндрового двигателя не превысит 1999 см³. В авто будут установлены антиблокировочная система тормозов, система предупреждения об экстренном торможении, система курсовой устойчивости, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки и шторки безопасности. В вопросе комфорта выбрано наличие ковриков в салоне и багажнике, обогрев передних сидений, сидение водителя с электроприводом и функцией памяти, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида с динамической линией разметки. В плане интерьера не менее широкие требования: приборная панель c цветным дисплеем не менее 4,3 дюйма, подрулевые «лепестки» переключения передач, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA. Под эти пожелания подходит любая липецкими чиновниками Toyota Camry.



Гарантия на новое авто составит 5 лет или 150 000 км пробега. Его будут обслуживать в сертифицированном сервисе в пределах региона. При успешном завершении тендера авто поступит в гараж нового учреждения до 1 мая. Покупку оплатит бюджет Липецкой области.



Напомним, что ОБУ «Эксплуатация областной собственности» было создано по поручению губернатора в сентябре 2016 года. По плану фактическая работа учреждения стартовала 1 января 2017 года. Учреждение создано с целью более эффективного использования жилищного фонда Липецкой области. Официальным учредителем «Эксплуатации жилищного фонда» выступило региональное управление ЖКХ.