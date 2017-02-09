Акцизы на алкоголь помогут трезвости регионов

Объемы поступлений в субъекты будут зависеть от количества взрослого населения.

Как сообщает газета «Известия», федеральный бюджет поделится с регионами доходами от акцизов по новой схеме: в государственную казну будет поступать не половина, а вся полученная сумма. Затем 40-50% этой общей суммы вернется в регионы, но пропорционально числу жителей старше 18 лет.

Поручение создать новую систему распределения дал в конце 2016 года вице-премьер Александр Хлопонин. Воплощением проекта занимается Министерство финансов, которая должна будет детально прописать эту схему. К разработке также привлечены Минэкономразвития, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росалкогольрегулирование (РАР).

Задачей реформирования порядка сбора акцизов является мотивирование губернаторов к заботе об умеренном потреблении алкоголя у него в регионе. Во главу угла становится количество взрослого населения (основные потребители алкоголя), то есть чем больше в области людей, тем больше денег она получит.

— Больше всех могут получить те, у кого больше население, а не производство и продажи алкоголя. То есть в выигрыше регионы непьющие, где большое, здоровое, долго живущее население. Теряют те, у кого водочные заводы, — рассказал «Известиям» чиновник федерального уровня.

Ранее такая схема предлагалась Федеральной антимонопольной службой. В конце 2015 года ФАС внесла в правительство свое предложения, призванные ослабить протекционизм глав регионов. Переходный период, по задумке Росалкогольрегулирования должен занять два года.