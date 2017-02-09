Общество
сегодня, 11:44
Комсомольский пруд очистят от лишнего за 2 млн рублей
Запланированы работы в районе Малых Ключей.
Управление главного смотрителя Липецка начинает готовить региональный центр к наступлению весны. Так, чиновники запланировали очистить отстойники Комсомольского пруда от лишнего. Работы оценили в 2 млн рублей.
Согласно технической документации государственной закупки в зону внимания специалистов попадет район верхней и нижней части отстойника Комсомольского пруда, расположенных на улице Малые Ключи. В целях обеспечения пропускной способности поверхностных вод там необходимо провести работы по расчистке отстойника. Подсчитано, что объем работ состоит порядка 1 297 кубометров вывоза снега и расчистки 4 266 кубометров грунта. Кроме того, подрядчик укрепит стенки чаши пруда. Все запланированное необходимо сделать до 27 марта.
Сейчас мэрия ищет желающих выполнить государственный заказ. Работы оплатят из бюджета Липецка.
Согласно технической документации государственной закупки в зону внимания специалистов попадет район верхней и нижней части отстойника Комсомольского пруда, расположенных на улице Малые Ключи. В целях обеспечения пропускной способности поверхностных вод там необходимо провести работы по расчистке отстойника. Подсчитано, что объем работ состоит порядка 1 297 кубометров вывоза снега и расчистки 4 266 кубометров грунта. Кроме того, подрядчик укрепит стенки чаши пруда. Все запланированное необходимо сделать до 27 марта.
Сейчас мэрия ищет желающих выполнить государственный заказ. Работы оплатят из бюджета Липецка.
Александр
иван
сёрфер
липчанин