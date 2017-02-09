Комсомольский пруд очистят от лишнего за 2 млн рублей

Запланированы работы в районе Малых Ключей.

Управление главного смотрителя Липецка начинает готовить региональный центр к наступлению весны. Так, чиновники запланировали очистить отстойники Комсомольского пруда от лишнего. Работы оценили в 2 млн рублей.



Согласно технической документации государственной закупки в зону внимания специалистов попадет район верхней и нижней части отстойника Комсомольского пруда, расположенных на улице Малые Ключи. В целях обеспечения пропускной способности поверхностных вод там необходимо провести работы по расчистке отстойника. Подсчитано, что объем работ состоит порядка 1 297 кубометров вывоза снега и расчистки 4 266 кубометров грунта. Кроме того, подрядчик укрепит стенки чаши пруда. Все запланированное необходимо сделать до 27 марта.



Сейчас мэрия ищет желающих выполнить государственный заказ. Работы оплатят из бюджета Липецка.