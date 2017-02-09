Общество

сегодня, 11:44

Комсомольский пруд очистят от лишнего за 2 млн рублей

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#Пруд #очистка #тендер
Комсомольский пруд очистят от лишнего за 2 млн рублей

Запланированы работы в районе Малых Ключей.

Управление главного смотрителя Липецка начинает готовить региональный центр к наступлению весны. Так, чиновники запланировали очистить отстойники Комсомольского пруда от лишнего. Работы оценили в 2 млн рублей.

Согласно технической документации государственной закупки в зону внимания специалистов попадет район верхней и нижней части отстойника Комсомольского пруда, расположенных на улице Малые Ключи. В целях обеспечения пропускной способности поверхностных вод там необходимо провести работы по расчистке отстойника. Подсчитано, что объем работ состоит порядка 1 297 кубометров вывоза снега и расчистки 4 266 кубометров грунта. Кроме того, подрядчик укрепит стенки чаши пруда. Все запланированное необходимо сделать до 27 марта.

Сейчас мэрия ищет желающих выполнить государственный заказ. Работы оплатят из бюджета Липецка.
4 472
#Пруд #очистка #тендер

Комментарии (4)

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Александр

сегодня, 12:54
Ребята, модераторы,пожелание к вам сделайте основную ленту новостей а сбоку узкую полоску с второстепенными событиями, и сделайте мобильную версию попроще, эту пролистать тяжело.
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иван

сегодня, 12:49
Сайт стал бестолковый, страницы открываются с телефона с трудом. Желание смотреть пропадает, тем более при такой плохой четкости.
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сёрфер

сегодня, 12:32
а что толку, почти все ливнёвки в него сливаются, так что весной почистят осенью всё так же будет!
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липчанин

сегодня, 11:56
да-а-а-вно пора.
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