Госдума отклонила законопроект липецких депутатов

Депутаты Липецкого областного Совета хотели увеличить штрафы за езду на гидроцикле без прав или в нетрезвом виде, и внесли законопроект на рассмотрение в Госдуму.





«Законопроектом предлагается усилить ответственность для водителей маломерных судов, но у нас недостаточно информации по поводу неэффективности действующих мер, поэтому предлагается отклонить», - сказал первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков. При этом он отметил необходимость изучения этого вопроса для дальнейшего возможного усиления ответственности.



Законопроектом, внесенным в ГД липецкими законотворцами, в частности, предлагается усилить ответственность за управление маломерным судном лицом, которое не имеет при себе необходимых документов, подняв штраф за это правонарушение со 100 до 1 тыс. руб., а за вождение в нетрезвом виде - с 2 тыс. до 5 тыс. руб. При этом за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах законопроектом увеличивается штраф с 1 тыс. до 10 тыс. руб., но только для должностных лиц. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить при рассмотрении в первом чтении проект закона, увеличивающих штрафы за езду на маломерных судах, в том числе гидроциклах, без прав или в нетрезвом виде. Такое решение было принято депутатами на заседании комитета, сообщает агентство "Москва" «Законопроектом предлагается усилить ответственность для водителей маломерных судов, но у нас недостаточно информации по поводу неэффективности действующих мер, поэтому предлагается отклонить», - сказал первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков. При этом он отметил необходимость изучения этого вопроса для дальнейшего возможного усиления ответственности.Законопроектом, внесенным в ГД липецкими законотворцами, в частности, предлагается усилить ответственность за управление маломерным судном лицом, которое не имеет при себе необходимых документов, подняв штраф за это правонарушение со 100 до 1 тыс. руб., а за вождение в нетрезвом виде - с 2 тыс. до 5 тыс. руб. При этом за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах законопроектом увеличивается штраф с 1 тыс. до 10 тыс. руб., но только для должностных лиц.