Общество

сегодня, 11:41

Госдума отклонила законопроект липецких депутатов

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#Госдума #законопроект #облсовет #
Госдума отклонила законопроект липецких депутатов

Депутаты Липецкого областного Совета хотели увеличить штрафы за езду на гидроцикле без прав или в нетрезвом виде, и внесли законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить при рассмотрении в первом чтении проект закона, увеличивающих штрафы за езду на маломерных судах, в том числе гидроциклах, без прав или в нетрезвом виде. Такое решение было принято депутатами на заседании комитета, сообщает агентство "Москва".

«Законопроектом предлагается усилить ответственность для водителей маломерных судов, но у нас недостаточно информации по поводу неэффективности действующих мер, поэтому предлагается отклонить», - сказал первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков. При этом он отметил необходимость изучения этого вопроса для дальнейшего возможного усиления ответственности.

Законопроектом, внесенным в ГД липецкими законотворцами, в частности, предлагается усилить ответственность за управление маломерным судном лицом, которое не имеет при себе необходимых документов, подняв штраф за это правонарушение со 100 до 1 тыс. руб., а за вождение в нетрезвом виде - с 2 тыс. до 5 тыс. руб. При этом за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах законопроектом увеличивается штраф с 1 тыс. до 10 тыс. руб., но только для должностных лиц.
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#Госдума #законопроект #облсовет #

Комментарии (1)

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липчанин

сегодня, 11:54
а пошто, а как же мы?
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