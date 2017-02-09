Во Льве-Толстом построят новую школу на 800 учеников

Новое учебное заведение оборудуют бассейном.

В райцентре Лев-Толстой появится новая школа, которая сможет принять 800 учащихся.

На строительство выделена немалая сумма – 558 миллионов 139 тысяч рублей. Зато и школу лев-толстовские ученики получат красивую и современную, состоящую из трех этажей, спортзала, актового зала, десятков классных комнат. Планируется оборудовать учебное заведение и бассейном, в котором смогут заниматься ученики.

Строительство планируют завершить уже в декабре 2017 года, а первых учеников заведение планирует принять 1 сентября 2018 года.

Сейчас на сайте Госзакупок объявлен конкурсный отбор подрядчика будущего строительства.