Липчане теперь получают права и загранпаспорта в МФЦ

Документы ждут в ближайшем отделении.

Липчане теперь могут получать заграничные и общегражданские российские паспорта и водительские права через многофункциональные центры. Об этом GOROD48 сообщили в МФЦ по Липецку.



Уточняется, что среди заграничных паспортов идет выдача документов только старого образца, то есть не биометрические документы. Вместе с этим через МФЦ можно получить или поменять паспорт гражданина России. А вот с водительскими удостоверениями несколько иная ситуация: только вторичная выдача или замена.



Перечень документов для оформления паспортов или прав не меняется. Список остается прежним. Кроме того, подать заявление можно не только через портал государственных услуг, что очень удобно, но и в ближайшее отделение МФЦ. В тоже время, если вы решили воспользоваться офисом не по месту своей регистрации, то срок ожидания выдачи документов может увеличиться с одного месяца до четырех.



Если ожидание выдачи может растянуться, то очереди в самом офисе избежать легко. Для этого нужно через сайт МФЦ Липецка подать заявку на визит. Придя чуть раньше заявленного времени, стоит обратиться к администратору и сообщить пин-код. Специалист выдаст вам талон на выбранное посетителем время.