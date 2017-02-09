Липчане выделяли меньше денег на бытовую технику, транспорт и связь

Расходы на еду по итогам III квартала 2016 года в домохозяйствах сократились незначительно, а вот на одежду и обувь липчане тратили больше, сообщает Росстат в своем исследовании потребительских доходов и расходов домохозяйств.

В целом расходы на продукты питания составили в III квартале 35,2% от общего объема потребительских расходов домохозяйств, годом ранее — 35,4%. Траты на предметы домашнего обихода и бытовую технику составили всего 6,5% против 9,1% прошлого года. А вот на одежду и обувь липчане выделяли 9,4% тогда как годом ранее всего 8,1% всех средств. Выросла доля расходов и на питание вне дома — 1,8% (год назад — 1,1%).

Ежемесячные потребительские расходы на одного члена семьи в Липецкой области в III квартале составили 13 тыс. 974,8 рублей — на 1861,1 рублей больше, чем за тот же период 2015 года. Однако располагаемые ресурсы на одного члена домохозяйства (сюда входят заработок, стоимость продуктов питания с личных подворий, подарки, кредиты) снизились и составили 20 тыс. 704,5 рублей против 23 тыс. 324,6 рублей годом ранее. Отчасти на это повлияло то, что доля привлеченных средств и израсходованных сбережений оказалась меньше в три раза — всего 5,9% против 18,9% в 2015 году.

Ежемесячные расходы на покупку продуктов питания на одного человека составили 4913,1 рублей. Основные траты были на мясо и мясные продукты (27,6%), хлеб, крупы и макаронные изделия (16,5%), молоко и молочные продукты (17,3%). Меньше всего липчане тратились на картофель (0,6%) и яйца (0,9%). Расходы на чай и кофе составили 8,5%.

На непродовольственные товары расходы на человека в месяц составили 5035 рублей. В домохозяйствах значительно сократили расходы на мебель (15,7% в III квартале 2016 года против 22,8% - год назад), на стройматериалы с 8,1% до 4,4%. Покупка одежды и обуви «съедала» 25,7%, табака — 6,1%.

Оплата различных услуг (ЖКХ, бытовых, медицинских, связи, транспортных, образовательных и пр.) составляла 3613,1 рублей на человека в месяц. Основная часть приходилась на жилищно-коммунальные услуги (27%). Меньше всего липчане тратили на санаторно-оздоровительные услуги — 1,9%. Траты на медицинские услуги выросли в 4 раза: в 2015 году они занимали в этой статье расходов 3,2%, в 2016 — 12,5%. Увеличились траты на образование с 10,9% до 11,2%. В то же время липчане стали экономить на услугах связи — они «съедали» 8,7% трат (годом ранее — 9,5%), сообщается в докладе Росстата.