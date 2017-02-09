В январе подорожали овощи, но подешевели сахар и конфеты

В январе потребительские цены в Липецкой области выросли на 0,6% - также, как и в целом по стране.

Продовольственные товары подорожали в среднем на 0,9% - самый значительный рост отмечается на плодоовощную продукцию (10%). Так, картофель и овощи стали дороже на 11% и 22% соответственно, цена на цитрусовые и фрукты выросла не так заметно — на 3%. Сливочное масло, минеральная и питьевая вода подорожали на 2%, творог, сыры, макаронные изделия, икра лососевых рыб, маргарин, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, мясные полуфабрикаты, алкогольные напитки – на 1%. Вместе с тем снизились цены на сахар – на 4%, подсолнечное масло - на 3, яйца – на 2, шоколадные конфеты, крупы и бобовые, питьевое молоко – на 1%.



Цены на непродовольственные товары в январе увеличились в среднем на 0,5%. Так, печатные издания подорожали на 3%, фарфоро-фаянсовая посуда, спички, электродрели, школьно-письменные принадлежности, шерстяные, полушерстяные ковры – на 2%, табачные изделия, металлическая посуда, медикаменты, моющие и чистящие средства, легковые автомобили, моторное топливо – на 1%.

Цены и услуги в январе выросли на 0,5%. Среди них на 19% подорожала абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 11% - плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), на 5% – стоимость посещения детского ясли-сада, на 4% - стоимость проезда в пригородном поезде, взносы на капитальный ремонт, на 3% - услуги парикмахерских, на 2% – стоимость проезда в междугородном автобусе, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля, услуги физической культуры и спорта, на 1% - плата за один день пребывания в санатории. Вместе с тем стали дешевле услуги в сфере зарубежного туризма – на 8%, стоимость проезда в поездах дальнего следования, абонентская плата за мобильный Интернет – на 4%, обслуживание банковской карты в национальной валюте – на 2%, сообщает Липецкстат.