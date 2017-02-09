Здоровье

11 минут назад

Грипп и ОРВИ частично остановили учебу в 23 школах Липецка

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#карантин
Грипп и ОРВИ частично остановили учебу в 23 школах Липецка

Информация о частичном закрытии отдельных классов на карантин продолжает поступать.

Как рассказала GOROD48 специалист отдела общего образования департамента образования Липецка Инна Зарицкая, частичный карантин на сегодня, 9 февраля объявлен в 109 классах в 23 школах областного центра. Только с понедельника число вынужденно закрытых классов выросло на 29, а школ, где пришлось частично приостановить учебный процесс, стало больше на шесть.

В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся. 

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#карантин

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