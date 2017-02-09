11 минут назад
Грипп и ОРВИ частично остановили учебу в 23 школах Липецка
Информация о частичном закрытии отдельных классов на карантин продолжает поступать.
В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.