Грипп и ОРВИ частично остановили учебу в 23 школах Липецка

Информация о частичном закрытии отдельных классов на карантин продолжает поступать.

Как рассказала GOROD48 специалист отдела общего образования департамента образования Липецка Инна Зарицкая, частичный карантин на сегодня, 9 февраля объявлен в 109 классах в 23 школах областного центра. Только с понедельника число вынужденно закрытых классов выросло на 29, а школ, где пришлось частично приостановить учебный процесс, стало больше на шесть.

В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.