Происшествия

23 минуты назад

Зэк из Сызрани попытался обмануть липецкую пенсионерку

91
#мошенничество
Зэк из Сызрани попытался обмануть липецкую пенсионерку

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошенничестве – 33 летний уроженец Сызрани Куйбышевской области, который  под предлогом освобождения близкого родственника от уголовной ответственности пытался завладеть 30 000 рублей, принадлежащих 69 летней жительнице Липецка. 

В результате проведённых мероприятий было установлено, что мужчина судимый за кражу и грабёж, в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии. По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

91
#мошенничество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

31-летний липчанин решил украсть из магазина колготки и шампунь
#кража
31-летний липчанин решил украсть из магазина колготки и шампунь

28 минут назад

Происшествия
На главной площади Липецка автомобиль врезался в столб
#авария #ДТП
На главной площади Липецка автомобиль врезался в столб

сегодня, 08:50

Происшествия
24-летняя ельчанка вступила в сговор с наркоторговцем и получила 9 лет
#наркотики
24-летняя ельчанка вступила в сговор с наркоторговцем и получила 9 лет

вчера, 17:02

Происшествия