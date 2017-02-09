Зэк из Сызрани попытался обмануть липецкую пенсионерку

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошенничестве – 33 летний уроженец Сызрани Куйбышевской области, который под предлогом освобождения близкого родственника от уголовной ответственности пытался завладеть 30 000 рублей, принадлежащих 69 летней жительнице Липецка.

В результате проведённых мероприятий было установлено, что мужчина судимый за кражу и грабёж, в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии. По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

