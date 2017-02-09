Происшествия

23 минуты назад

31-летний липчанин решил украсть из магазина колготки и шампунь

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#кража
31-летний липчанин решил украсть из магазина колготки и шампунь

8 февраля в Липецке сотрудниками  магазина  на площади Мира был задержан 31 летний мужчина, который пытался похитить 19 пар колготок общей стоимостью 2 326 рублей и детский шампунь. 


Мужчину доставили в полицию, по факту попытки кражи  возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ранее задержанный был неоднократно судим за тяжкие преступления, в отношении него уже выносилось наказание в виде административного административного ареста за мелкое хищение.
3 141
#кража

Комментарии (3)

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Animal Planet

9 февраля 2017
Не издевайтесь над людьми, Поддерживаю,верните прежний формат,ничего не возможно найти и неприятно читать !
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Не издевайтесь над людьми

9 февраля 2017
Введите прежний формат. Глаза в ужасе от огромных букв и рож на фото!!!!
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Он просто снабженец семьи

9 февраля 2017
Тетке-колготки, дитям -что останется!
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