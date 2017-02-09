31-летний липчанин решил украсть из магазина колготки и шампунь

8 февраля в Липецке сотрудниками магазина на площади Мира был задержан 31 летний мужчина, который пытался похитить 19 пар колготок общей стоимостью 2 326 рублей и детский шампунь.



Мужчину доставили в полицию, по факту попытки кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ранее задержанный был неоднократно судим за тяжкие преступления, в отношении него уже выносилось наказание в виде административного административного ареста за мелкое хищение.