Общество

45 минут назад

Школьники ко Дню святого Валентина признаются в любви Липецку

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#Признание #любовь #праздник #конкурс
Школьники ко Дню святого Валентина признаются в любви Липецку

Конкурс признаний объявила гимназия.

Оригинально решила в этом году отметить День всех влюбленных гимназия №12 Липецка. Учреждение образования объявило конкурс признаний. Но не друг у друг, а в любви Липецку. Творческое соревнование для учеников назвали «Уголок моей души».

В День всех влюбленных школьникам предлагают признаться в любви своему родному городу. О своем любимом уголке Липецка можно рассказать прозой, стихами, фотографией. На конкурс принимаются индивидуальные или коллективные работы от каждого класса. Итоги обещают подвести в канун 14 февраля.







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#Признание #любовь #праздник #конкурс

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