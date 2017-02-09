Общество

сегодня, 09:31

Юных липчан наградили за заботу о птицах

2 200
#Кормушка #зима #птицы #прикорм
Юных липчан наградили за заботу о птицах

Малышня развешивала кормушки.

Итоги экологической акции «Покормите птиц зимой!» подвели в «ДК «Матыра». Воспитанники МБДОУ детский сад № 5, и МБДОУ детский сад № 112 Липецка вместе со своими родителями и воспитателями смастерили и развесили  на территории жилого района Матырский более 60 кормушек для птиц.

- Ежедневная подкормка птиц на зимовке - не только весомый вклад в спасение многих видов, но и прекрасная возможность наблюдения за живой природой, один из важнейших способов воспитания в детях бережного отношения ко всему живому, - отметила организатор акции, заведующая отделом по работе с детьми Дома культуры «Матыра» Лилия Мартьянова.

В финале акции самые активные ее участники были отмечены благодарственными письмами, сообщают в учреждении культуры.
2 200
#Кормушка #зима #птицы #прикорм

Комментарии (2)

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9 февраля 2017
Наградите Пятровича, а то он голос сорвёт от крика.
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антимономольный

9 февраля 2017
рекламку то убирите
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