Юных липчан наградили за заботу о птицах

Малышня развешивала кормушки.

Итоги экологической акции «Покормите птиц зимой!» подвели в «ДК «Матыра». Воспитанники МБДОУ детский сад № 5, и МБДОУ детский сад № 112 Липецка вместе со своими родителями и воспитателями смастерили и развесили на территории жилого района Матырский более 60 кормушек для птиц.



- Ежедневная подкормка птиц на зимовке - не только весомый вклад в спасение многих видов, но и прекрасная возможность наблюдения за живой природой, один из важнейших способов воспитания в детях бережного отношения ко всему живому, - отметила организатор акции, заведующая отделом по работе с детьми Дома культуры «Матыра» Лилия Мартьянова.



В финале акции самые активные ее участники были отмечены благодарственными письмами, сообщают в учреждении культуры.