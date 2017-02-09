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Через Липецк пройдет велопробег из Владивостока

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#Велосипедисты #путешествие #маршрут
Через Липецк пройдет велопробег из Владивостока

Город металлургов станет одной из финальных точек маршрута.

Велосипедисты из Брянской области Виталий Татаринов и Николай Ковалёв готовятся покорить Россию на своих двухколесных друзьях. Товарищи задумали провести велопробег из Владивостока в город своего родного региона Клинцы.

В путь спортсмены намерены отправиться 5 июня. Их маршрут пролегает через всю страну, его длительность превышает 10 000 км. Одной из финальных точек путешествия станет визит в Липецк. До этого молодые велосипедисты преодолеют порядка 9 500 км.

В пути товарищи по колесу будут совершать остановки для отдыха. Они планируют ночевать в палатках под открытым небом или воспользоваться гостеприимством местных жителей. Участники путешествия обещают выкладывать данные о своем турне в блоги.
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#Велосипедисты #путешествие #маршрут

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