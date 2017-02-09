Липчанам предлагают кофе «Руссиано»

Местный бизнес откликнулся на идею премьер-министра России.

Идею Дмитрия Медведева о переименовании кофе «Американо» в «Руссиано» воплотили в жизнь предприниматели из Липецка. Напиток под «отечественным» названием предлагают в центре города металлургов.



На такой маркетинговый ход решился бизнес отрасли общественного питания в районе проспекта Победы. Вместе с «Руссиано» в ларьке можно приобрести, например, чебуреки. Заметим, что стоимость за 180 мл «Руссиано» составляет 26 рублей. В самом предприятии это предложение называют хитом продаж.



Напомним, что в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что называть кофе «Американо» неполиткорректно в сложившейся в мире обстановке. Политик предложил именовать напиток, например, «Руссиано».