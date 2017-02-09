В областном центре культуры грянет духовая музыка

Свое мастерство в конкурсе представят 11 коллективов.

19 февраля в 12.00 в областном центре культуры, народного творчества и кино состоится второй областной конкурс духовых оркестров.

Как сообщили в ОУКНиТ, В конкурсе примут участие 6 детских и 11 взрослых оркестров из Добринского, Тербунского, Долгоруковского, Липецкого, Лебедянского, Становлянского, Лев-Толстовского, Хлевенского районов Липецкой области, а также из городов Липецк, Елец, Грязи, Задонск, Чаплыгин, Данков.

Свое исполнительское мастерство, музыкальность, тематическую и жанровую направленность коллектива, сценическую культуру они должны продемонстрировать в двух разнохарактерных музыкальных произведениях, которые будут оцениваться в трех номинациях: «Детские оркестры», «Взрослые любительские оркестры», «Муниципальные и военные оркестры».

Учредитель областного конкурса духовых оркестров – управление культуры и туризма Липецкой области, организатор – областной центр культуры, народного творчества и кино.