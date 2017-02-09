На главной площади Липецка автомобиль врезался в столб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортное происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Как сообщает УГИБДД, 8 февраля в 05.30 на Соборной площади Липецка 47-летний водитель не справился с управлением автомобилем «Киа – Рио» и допустил наезд на световую опору. В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка автомобиля, с различными травмами обращалась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена.

На улице Меркулова 39-летний водитель, управляя автомобилем « Рено-Логан» допустил наезд на впереди стоящий автомобиль «Дэу- – Нексия» под управлением 27-летнего водителя. Пострадавший водитель автомобиля «Дэу- Нексия» с различными травмами доставлялся в ГБСМП – 1, госпитализирован.

В Ельце на улице Радиотехнической 65-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле-Спарк», вне зоны действия пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнего пешехода. Пострадавший подросток с различными травмами был госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская детская больница».

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1172 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 74, детских удерживающих устройств-12, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 84.