Происшествия

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На главной площади Липецка автомобиль врезался в столб

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#авария #ДТП
На главной площади Липецка автомобиль врезался в столб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортное происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Как сообщает УГИБДД, 8 февраля в 05.30 на Соборной площади Липецка 47-летний водитель не справился с управлением  автомобилем «Киа – Рио» и допустил наезд на световую опору. В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка автомобиля, с различными травмами обращалась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена.

На улице Меркулова 39-летний водитель, управляя автомобилем « Рено-Логан» допустил наезд на впереди стоящий автомобиль «Дэу- – Нексия» под управлением 27-летнего водителя. Пострадавший водитель автомобиля «Дэу- Нексия» с различными травмами доставлялся в ГБСМП – 1, госпитализирован.

В Ельце на улице Радиотехнической 65-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле-Спарк», вне зоны действия пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнего пешехода. Пострадавший подросток с различными травмами был госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская детская больница».

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1172 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 74, детских удерживающих устройств-12, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 84.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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КОБА

9 февраля 2017
ВЕРНИТЕ САЙТ НА МЕСТО.ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ.
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Яндекс

9 февраля 2017
Как-то сайт "Кинопоиск" тоже хотели модернизировать, непонятно для чего. Точнее понятно: кому-то в голову пришла гениальная идея качнуть бабла. Вкачали кучу денег, пользователи не приняли, команду уволили, бабки потеряны. Г48 похоже по тем же граблям решил пройти.
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читатель

9 февраля 2017
Обновление плохое. Ничего не видно. Старый сайт был удобней.
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липчанин

9 февраля 2017
верните старый сайт
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верните

9 февраля 2017
говно а не сайт, удаляю из избранных, верните прежний
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