В преддверии паводка снег вывозят с проблемных улиц частного сектора

По поручению главы Липецка Сергея Иванова коммунальные службы вывозят снег с улиц частного сектора, которые в период паводка попадают в зону возможного подтопления.

Как сообщили в управлении благоустройства города, бригады со спецтехникой уже отработали на улице Калинина в районе бывшего радиаторного завода. За сутки на свалку отсюда отправлено более 740 кубометров снега. В преддверии половодья его убирают с дороги, чтобы уменьшить потоки талой воды и обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники в случае возникновения чрезвычайной ситуации.



Сегодня вечером бригады по вывозу снега зайдут в район Ниженки – на участки улиц Салтыкова-Щедрина и Маяковского, примыкающие к въезду на наиболее проблемную в паводок улицу XX партсъезда.

На следующей неделе аналогичные работы планируется выполнить в Каменном логу в районе улицы Большие ключи.