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В преддверии паводка снег вывозят с проблемных улиц частного сектора

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#паводок #благоустройство
В преддверии паводка снег вывозят с проблемных улиц частного сектора

По поручению главы Липецка Сергея Иванова коммунальные службы вывозят снег с улиц частного сектора, которые в период паводка попадают в зону возможного подтопления.

Как сообщили в управлении благоустройства города, бригады со спецтехникой уже отработали на улице Калинина в районе бывшего радиаторного завода. За сутки на свалку отсюда отправлено более 740 кубометров снега. В преддверии половодья его убирают с дороги, чтобы уменьшить потоки талой воды и обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Сегодня вечером бригады по вывозу снега зайдут в район Ниженки – на участки улиц Салтыкова-Щедрина и Маяковского, примыкающие к въезду на наиболее проблемную в паводок улицу XX партсъезда.

На следующей неделе аналогичные работы планируется выполнить в Каменном логу в районе улицы Большие ключи.

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#паводок #благоустройство

Комментарии (2)

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Липецк111

9 февраля 2017
Верните обычный формат сайта!! На айпаде и эппл невозможно читать смотреть и комментировать!! Новый формат ужасен!! Спасибо.
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сокол

9 февраля 2017
зато на Соколе ничего не торопятся вывозить. пл. Заводскую затопит как обычно. по ул. Баумана дорогу не перейти будет.
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