На стадионе «Металлург» снесли ВИП-ложу (ФОТО)

Поставлена точка и в другом вопросе - "Металлург" нынешний сезон доиграет на запасном поле.

Реконструкция стадиона «Металлург» продолжается, правда пока работы сводятся к сносу старой части арены, которую в будущем предстоит переделать.

Под ударами строительной техники «пала» ВИП-ложа, расположенная на Западной трибуне. Десятилетиями там смотрели футбол «избранные» - секретари КПСС, губернаторы, мэры, крупные предприниматели. Теперь ложу снесли, но на ее месте соорудят новую, еще более комфортную.

Убрали большинство зрительских кресел и с Восточной трибуны, единственной, где до последнего времени оставляли сидения, поскольку существовала вероятность, что пока реконструкция будет набирать ход, «Металлург» успеет провести первый матчи 2017 года на главной арене города.

Теперь в этом вопросе поставлена точка. Как рассказал технический директор фирмы-подрядчика Михаил Леваков, как только сойдет снег и немного высохнет земля, строители сразу приступят к работе в чаше поля. Там планируется полностью заменить подогрев, уложить новый естественный газон, оборудовать современную систему полива. Весеннее начало работ исключает возможность проведения матчей на поле в 2017 году. Поэтому «Металлург» переедет на «Сокол».







Первую игру на сокольском стадионе липчане должны по календарю провести 12 апреля с брянским «Динамо», но, по словам генерального директора клуба Игоря Лысенко, «сталевары» будут ходатайствовать перед ПФЛ дать возможность провести этот матч позже.

Полностью реконструкцию планируют завершить 1 сентября 2018 года.