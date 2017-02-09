В Липецке появился свой «Майкл Фелпс»

16-летний парень завоевал 8 «золотых» медалей в индивидуальных заплывах и еще три – в эстафетах.

Чемпионат Липецкой области по плаванию в бассейне «Спартака» вылился в триумф 16-летнего воспитанника областной комплексной ДЮСШОР Михаила Бочарникова, который сумел завоевать 11 (!) «золотых» медалей, в том числе восемь в индивидуальных заплывах и три – в эстафетах.

Чемпионат Липецкой области по плаванию в бассейне «Спартака» превратился в триумф 16-летнего воспитанника областной комплексной ДЮСШОР Михаила Бочарникова, который сумел завоевать 11 (!) «золотых» медалей, в том числе восемь в индивидуальных заплывах и три – в эстафетах.

Максиму не нашлось равных в нашем регионе на всех дистанциях вольным стилем: 50 метров (победный результат составил 23,51 сек.), 100 метров (50,82), 200 метров (1 минута 51,50 сек.), 400 метров (3.57,73). Весь «золотой» урожай Бочарников собрал и в баттерфляе: 50 метров (25,68), 100 метров (57,03), 200 метров (2.09,98). В комплексном плавании он стал чемпионом на стометровке (58,46).

С участием Бочарникова сборная ОК ДЮСШОР победила в эстафетах 4х100 метров (3.33,14) и 4х200 метров (8.47,64), а также в заплыве 4Х100 метров комплексным плаванием (3.54,91).

Добавим, что 8 «золотых» медалей в индивидуальных заплывах – это умопомрачительный результат. На Олимпиаде-2008 в Пекине его показал король мирового плавания американец Майкл Фелпс. Бочарникова теперь можно называть «липецким Фелпсом» - с поправокй на уровень соревнований.

Шесть первых мест в чемпионате области заняли и Ирина Попова, три из них – в составе эстафетных команд ОК ДЮСШОР. По три личных «золота» завоевали Кирилл Титов, Екатерина Рыбакова и Елизавета Черникина.

Кроме взрослых соревнований в «Спартаке» проходило первенство области среди юношей 2001-02 гг.р. и девушек 2003-04 гг.р.

Всего за 42 комплекта наград в течение трех дней боролись около 300 пловцов из Липецка, Ельца, Грязей, Лебедяни, Данкова, Усмани, Грязей, Данков, Добринки, Долгоруково и Тербунов.