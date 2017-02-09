Елецкий форвард забил победный гол за столичное «Торпедо» (ВИДЕО)

Наш земляк покинул "Химки" и может усилить соперников "Металлурга".

32-летний елецкий нападающий Сергей Чернышов стал автором победного гола столичного «Торпедо» в контрольном матче с участником первенства Москвы командой «Велес».

Встреча на московском стадионе «Янтарь» завершилась победой «черно-белых» - 2:1, а победный мяч Чернышов забил после прострела Ивана Мельникова на 65-й минуте.

Чернышов пока находится на просмотре в «Торпедо», выступающем в зоне «Центр» вместе с липецким «Металлургом». Первую часть сезона 2016/17 форвард провел в ФНЛ в составе подмосковных «Химок», за которые сыграл в чемпионате и Кубке России 16 матчей и забил один гол (в ворота краснодарской «Кубани»). Однако недавно соглашения Сергея с химчанами было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, и футболист начал искать себе новый клуб.

В ближайшие дни Чернышов и «Торпедо» отправляются на сбор в Белоруссию, где 18 февраля сыграют с ФК «Слуцк».