Общество

вчера, 21:39

Губернатор Олег Королев оранул в Твиттере

9 1156
#твиттер #губернатор #
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Губернатор Олег Королев оранул в Твиттере

"Лю-у-у-ди-и! " - крикнул Олег Петрович

"Лю-у-у-ди-и! (Ору во всю мочь) Ежедневно от стужи и глубины снега (не докопаешься) гибнут тысячи птиц и животных. ПОМОГИТЕ-вывесите кормушки", - таковым, дословно, был краткий текст в микроблоге Твиттер, который написал сегодня губернатор Липецкой области Олег Королев. 

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9 1156
#твиттер #губернатор #
2

Комментарии (9)

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Да сколько-же им надо кормушек. итак весь бюджет разграбили и ещё просят !

9 февраля 2017
"Лю-у-у-ди-и! (Ору во всю мочь) Ежедневно от безденежья страдают чиновники скрывающие свои доходы (не докопаешься) гибнут тысячи мыслей в мечтах о сверхприбыли . ПОМОГИТЕ-вывесите им кормушки".
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заглянул

9 февраля 2017
Наблюдающий, чётко
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заглянул

9 февраля 2017
Как надоели эти братки-тярбунцы...... Алкану пора на покой, кодироваться и капусту растить а он всё красуется.
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Коварный Тербунатор

9 февраля 2017
Люди., а потом все это говно начинает гнить и вонять на всю округу. Особенно радуют двинутые бабушки, которые еще и шобле кошачей какую-нибудь кислятину рассыпают на солнцепеке - неделями ароматы тухляка потом округу отравляют.
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Люди.

8 февраля 2017
А я молчком ежедневно выношу мусор и вкладываю остатки пищи на расчищенное ногой место. Не успею высыпать , а меня уже стая птиц облетает. И так делают мои соседи. Зачем кричать?
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Остап Королев

8 февраля 2017
Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому
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Нарколог

9 февраля 2017
Допился, что не только белочка пришла , ну и другие пернатые .
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Наблюдающий

8 февраля 2017
Даже слов нет. Видимо наиболее морозостойкие представители пернатых, выклевали оставшуюся сердцевину черепной коробки.
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твиттер

8 февраля 2017
куда вынести хоть ?
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