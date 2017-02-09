Общество
вчера, 21:39
Губернатор Олег Королев оранул в Твиттере
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"Лю-у-у-ди-и! " - крикнул Олег Петрович
"Лю-у-у-ди-и! (Ору во всю мочь) Ежедневно от стужи и глубины снега (не докопаешься) гибнут тысячи птиц и животных. ПОМОГИТЕ-вывесите кормушки", - таковым, дословно, был краткий текст в микроблоге Твиттер, который написал сегодня губернатор Липецкой области Олег Королев.
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Да сколько-же им надо кормушек. итак весь бюджет разграбили и ещё просят !
заглянул
заглянул
Коварный Тербунатор
Люди.
Остап Королев
Нарколог
Наблюдающий
твиттер