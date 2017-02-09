Губернатор Олег Королев оранул в Твиттере

"Лю-у-у-ди-и! " - крикнул Олег Петрович

"Лю-у-у-ди-и! (Ору во всю мочь) Ежедневно от стужи и глубины снега (не докопаешься) гибнут тысячи птиц и животных. ПОМОГИТЕ-вывесите кормушки", - таковым, дословно, был краткий текст в микроблоге Твиттер, который написал сегодня губернатор Липецкой области Олег Королев.