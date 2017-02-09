Здоровье
вчера, 20:44
Липецкая область - не самая больная
Регион не вошел в десятку самых болеющих регионов
«ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов провела исследование рынка лекарств РФ.
Отметим, по данным Росстата, смертность от гриппа и ОРВИ в 2016 году в 2,3 раза превысила показатели 2015-го. В прошлом году скончались 1079 человек, в 2015 – 477. Из-за обострений эпидемии гриппа в 74 регионах РФ выросли и затраты государства на закупки вакцин – с 3,4 до 4 млрд рублей, сообщает Минздрав.
В Воронежской и Новосибирской областях констатируют усиление эпидемии, в Кирове она только началась, зато в Подмосковье и на Камчатке пошла на убыль.
Исследование проводилось по специфичной методике. Как пишет издание, "Ввиду того, что полные актуальные данные по заболеваемости ОРВИ, гриппом и сходными болезнями получить невозможно, мы решили прибегнуть к косвенному показателю и выяснить, в каких регионах люди чаще интересуются противопростудными препаратами. На первом этапе мы определили десять наиболее популярных лекарственных средств, затем для каждого из них при помощи статистического сервиса «Яндекс» посчитали, сколько раз в каждом регионе пользователи интернета интересовались данным лекарством в течение января. Сумму этих показателей для всех десяти средств мы разделили на количество населения, таким образом получив информацию о том, где чаще люди интересуются лекарствами и, вполне возможно, где чаще болеют.
Наибольшее значение зафиксировано в Нижегородской области – там каждый пятидесятый житель в январе искал в Сети, как, чем лечиться и сколько это будет стоить. В первой десятке мы видим несколько регионов с крупными городами. С одной стороны, вероятно, что на результат повлияло лучшее развитие интернета в крупных городах, с другой, в крупных городах инфекции распространяются гораздо чаще.
Список препаратов, по которым проводилось исследование: азитромицин, амиксин, амоксициллин, арбидол, ингавирин, кагоцел, ремантадин, тамифлю, терафлю, цитовир".
Самым болеющим регионом признана Нижегородская область. Она расположилась на 1 месте. Москва и Московская область на втором месте. На третьем - Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Липецкая область - на 18 месте.
Воронежская область вошла в ТОП-10, она на 5 месте, Белгородская тоже в ТОПе - на 9-м. Тамбовчане - на 27-м.
Отметим, по данным Росстата, смертность от гриппа и ОРВИ в 2016 году в 2,3 раза превысила показатели 2015-го. В прошлом году скончались 1079 человек, в 2015 – 477. Из-за обострений эпидемии гриппа в 74 регионах РФ выросли и затраты государства на закупки вакцин – с 3,4 до 4 млрд рублей, сообщает Минздрав.
В Воронежской и Новосибирской областях констатируют усиление эпидемии, в Кирове она только началась, зато в Подмосковье и на Камчатке пошла на убыль.
Исследование проводилось по специфичной методике. Как пишет издание, "Ввиду того, что полные актуальные данные по заболеваемости ОРВИ, гриппом и сходными болезнями получить невозможно, мы решили прибегнуть к косвенному показателю и выяснить, в каких регионах люди чаще интересуются противопростудными препаратами. На первом этапе мы определили десять наиболее популярных лекарственных средств, затем для каждого из них при помощи статистического сервиса «Яндекс» посчитали, сколько раз в каждом регионе пользователи интернета интересовались данным лекарством в течение января. Сумму этих показателей для всех десяти средств мы разделили на количество населения, таким образом получив информацию о том, где чаще люди интересуются лекарствами и, вполне возможно, где чаще болеют.
Наибольшее значение зафиксировано в Нижегородской области – там каждый пятидесятый житель в январе искал в Сети, как, чем лечиться и сколько это будет стоить. В первой десятке мы видим несколько регионов с крупными городами. С одной стороны, вероятно, что на результат повлияло лучшее развитие интернета в крупных городах, с другой, в крупных городах инфекции распространяются гораздо чаще.
Список препаратов, по которым проводилось исследование: азитромицин, амиксин, амоксициллин, арбидол, ингавирин, кагоцел, ремантадин, тамифлю, терафлю, цитовир".
Самым болеющим регионом признана Нижегородская область. Она расположилась на 1 месте. Москва и Московская область на втором месте. На третьем - Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Липецкая область - на 18 месте.
Воронежская область вошла в ТОП-10, она на 5 месте, Белгородская тоже в ТОПе - на 9-м. Тамбовчане - на 27-м.
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