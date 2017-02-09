В продаже нашли печенку, срок годности которой истёк ещё в ноябре прошлого года

А ещё просроченные конфеты и элитные продукты со снегом и наледью.

Сегодня специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности было проведено информационно-аналитическое наблюдение в двух предприятиях торговли Липецкого района. В ходе проведения информационно-аналитического наблюдения выявлены факты несоблюдения требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров №55. В магазине на улице 8 Марта села Сырское в продаже находилась колбаса «Кратовская» без ценника, а также на замороженной фасованной продукции отсутствовала маркировка, с наименованием продукции указанием даты фасования, сроком годности (котлеты, вареники, окорочка, блинчики). В магазине на улице Титова села Подгорное в продаже находилась продукция с истекшим сроком годности: печень куриная (дата изготовления 26.07.2016г срок реализации 26.11.2016г.), конфеты (дата изготовления 05.08.16г срок реализации 05.02.2017г.); в торговом зале отсутствовал овоскоп для проверки качества яиц и контрольные весы для покупателей. В холодильных камерах не соблюдается режим хранения замороженной продукции (рыба путассу, хинкали «Элитные» с наледью и снегом). Материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.