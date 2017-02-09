Общество

вчера, 20:09

В продаже нашли печенку, срок годности которой истёк ещё в ноябре прошлого года

524
#срок годности #магазин #продукты
В продаже нашли печенку, срок годности которой истёк ещё в ноябре прошлого года

А ещё просроченные конфеты и элитные продукты со снегом и наледью.

Сегодня специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности было проведено информационно-аналитическое наблюдение в двух предприятиях торговли Липецкого района. В ходе проведения информационно-аналитического наблюдения выявлены факты несоблюдения требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров №55. В магазине на улице 8 Марта села Сырское в продаже находилась колбаса «Кратовская» без ценника, а также на замороженной фасованной продукции отсутствовала маркировка, с наименованием продукции указанием даты фасования, сроком годности (котлеты, вареники, окорочка, блинчики). В магазине на улице Титова села Подгорное в продаже находилась продукция с истекшим сроком годности: печень куриная (дата изготовления 26.07.2016г срок реализации 26.11.2016г.), конфеты (дата изготовления 05.08.16г срок реализации 05.02.2017г.); в торговом зале отсутствовал овоскоп для проверки качества яиц и контрольные весы для покупателей. В холодильных камерах не соблюдается режим хранения замороженной продукции (рыба путассу, хинкали «Элитные» с наледью и снегом). Материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.
524
#срок годности #магазин #продукты

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Губернатор Олег Королев оранул в Твиттере
#твиттер #губернатор #
Губернатор Олег Королев оранул в Твиттере

вчера, 21:39

Общество
В купеческом доме прошло чаепитие
#Чаплыгин #купеческий дом #
В купеческом доме прошло чаепитие

вчера, 19:17

Общество
Два липецких магазина попались сегодня на завышении цен
#магазин #цены #товары
Два липецких магазина попались сегодня на завышении цен

вчера, 18:52

Общество