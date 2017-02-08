В купеческом доме прошло чаепитие

Члены клуба «Тропа здоровья» посетили музей купеческого быта Чаплыгина.

Директор музея И. Пашовкина и смотритель Е.Кеменова познакомили участниц клуба с историей особняка купца третьей гильдии Е.Григорьева. Провели экскурсию по залам музея, рассказав о традициях и укладе быта купцов 19 и начала 20 веков.

По завершении экскурсии участницы клуба, окунувшись в атмосферу 19 века, за большим самоваром, под низкими сводчатыми потолками купеческой лавки, пили чай с ароматными травами, сообщили в центре социальной защиты населения Чаплыгинского района.