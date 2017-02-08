Два липецких магазина попались сегодня на завышении цен

А ещё нашли батоны без ценников и деформированную банку горошка.

Сегодня специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания в 8-ми предприятиях торговли города Липецка. В 2 торговых предприятиях из 8 зафиксирован максимально высокий уровень цен. В одном из магазинов на улице Космонавтов - на 3 наименования товара из 11: масло подсолнечное рафинированное - 110,00 руб./л; масло подсолнечное рафинированное другой марки - 94,40 руб./л; сыр «Голландский» – 380,00 руб./кг. В магазине на улице Бескрайняя - на 6 наименований из 44: куры замороженные местного производства – 139,70 руб./кг; молоко 3,2% «пюр-пак» – 63,30 руб./0,9л; лук репчатый свежий – 23,10 руб./кг; морковь столовая свежая – 20,40 руб./кг; огурцы свежие – 132,00 руб./кг; томаты свежие – 165,00 руб./кг. Кроме того, в ходе наблюдения в магазине на улице Бескрайняя выявлены нарушения Правил продажи отдельных видов товаров: отсутствовали ценники на батон «Липецкий» «Лимак», батон «Нарезной» «Лимак», муку пшеничную в/с «Лимак» фасовка 1кг и 5кг; в продаже находилась деформированная банка с зеленым горошком. А в одном из магазинов на улице Космонавтов отсутствовала вывеска с указанием фирменного наименования организации, места ее нахождения, режима работы; отсутствовала книга отзывов и предложений предоставляемая покупателю по его требованию; отсутствовали Правила продажи отдельных видов товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 года №55; отсутствовало измерительное оборудование для проверки покупателем правильности цены, меры и веса товара. Также на завышении цен сегодня попались два магазина Липецкого района - а в районе и на окраинах города их проверили 5. В ходе мониторинга в магазине на улице 8 Марта села Сырское зафиксирован максимально высокий уровень цен на 5 наименований из 24: кефир 3,2%ж. – 39,79 руб./0,5л; сыр Российский – 462,00 руб./кг; крупа гречневая- ядрица – 84,70 руб./800гр; томаты свеж. – 165,00 руб./кг; огурцы свеж. – 143,00 руб./кг. В магазине на улице Титова села Подгорное - сразу на 31 наименование из 48: куры замороженные местного производства– 165,00 руб./кг; куры, замороженные завозные– 145,00 руб./кг; рыба мор. неразд. скумбрия (300гр+) – 179,00 руб./кг; масло сливочное местного производства - 102,00 руб./180гр; масло подсолнечное раф. – 110,00 руб./л; чай черный байховый – 47,00 руб./100гр; молоко 3,2%ж. пюр- пак – 69,00 руб./0,9л; молоко 3,2%ж. фин- пак из других регионов– 51,00 руб./0,9л; молоко еще одной марки 3,2%ж. пюр- пак– 59,00 руб./0,9л; кефир 3,2%ж. – 44,00 руб./0,5л; сахар- песок – 55,00 руб./кг; мука пшеничная в/с завозная- 53,00 руб./кг; мука пшеничная в/с местная- 37,00 руб./кг; хлеб «Липовский»- 15,00 руб./650гр; хлеб «Пеклеванный»- 31,00 руб./650гр; батон «Нарезной»- 27,00 руб./360гр; хлеб «Пшеничный»- 31,00 руб./600гр; хлеб «Липецкий»- 39,00 руб./550гр; крупа гречневая- ядрица – 81,00 руб./900гр; рис шлифованный круглозерный – 49,00 руб./кг; пшено фасованное – 32,00 руб./кг; макаронные изделия - 21,00 руб./400гр; рожки фасованные – 27,00 руб./450гр; спагетти - 27,00 руб./450гр; картофель свеж. –24,00 руб./кг; капуста свеж. –22,00 руб./кг; лук репчатый свеж. –29,00 руб./кг; морковь свеж. –29,00 руб./кг; огурцы свеж. – 185,00 руб./кг; томаты свеж. – 213,00 руб./кг; яблоки отеч. – 71,00 руб./кг; Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен руководители торговых предприятий приглашены в Агентство содействия развитию торговой деятельности. А накануне, 7 февраля был проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания в 5-ти предприятиях торговли г. Липецка. В ходе мониторинга в магазине на улице Депутатская, зафиксирован максимально высокий уровень цен на 4 наименования из 51: кефир 3,2%ж. – 66,90руб./1л; морковь столовая свежая – 19,80 руб./кг; огурцы свеж. – 143,00 руб./кг; томаты свеж. – 154,00 руб./кг. В другом магазине по соседству - на 4 наименования из 48: рыба мор. неразд. скумбрия (300гр+) – 199,90руб./кг; масло подсолнечное раф.– 103,50 руб./л; масло подсолнечное раф. другой марки – 122,00 руб./л; лук репчатый свеж. –19,10 руб./кг. Руководители этих торговых предприятий приглашены в Агентство.