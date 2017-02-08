В лебедянских магазинах нашли просроченные сосиски и селедку

А ещё там обнаружили битые яйца и запредельные цены на гречку.

Сегодня специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности» проведено информационно-аналитическое наблюдение в четырех предприятиях торговли Лебедянского района Липецкой области. В ходе проведения информационно-аналитического наблюдения выявлены факты несоблюдения требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров №55. В магазине в районе минирована посёлка Сахарный завод отсутствовала книга отзывов и предложений, а также Правил продажи отдельных видов товаров; отсутствовала маркировка с указанием датой фасования, сроком изготовления, сроком годности на плавленный сыр «Янтарный», на колбасы вареные «Докторская», «Русская», «Молочная»; велась реализация колбасы”Молочная” и “Докторская” с признаками порчи. В магазине на улице Центральная села Большое Попово отсутствовала вывеска с указанием наименованием организации, места ее нахождения и режима работы; не было книги отзывов и предложений, а также Правил продажи отдельных видов товаров; в продаже находились колбасные изделия с истекшим сроком годности: сосиски «Баварские» (дата изготовления 16.11.2016г., срок годности 06.12.2016г.), и сервелат «Зернистый» (дата изготовления 21.11.16 г., срок годности 03.01.2017 г.); в продаже находились яйца куриные с поврежденной скорлупой (“бой”); в торговом зале отсутствовал овоскоп для проверки качества яиц; не соблюдались правила товарного соседства – в одной витрине хранились продукты, имеющие специфический запах (рыба соленая сельдь) и яйца куриные; отсутствовали этикетки (ярлыки) на отдельные виды продуктов с датой хранения и сроков реализации (сало соленое, крупы, макаронные изделия). В магазине на улице Центральная усадьба села Большое Попово не надлежащим образом оформлена вывеска организации; не соблюдались правила товарного соседства – в одной витрине хранились продукты, имеющие специфический запах (рыба холодного копчения скумбрия) и колбасные изделия, а также в морозильной камере хранится замороженная рыба и мясо кур замороженное;ценники не оформлены должным образом (указана только цена на липкой ленте);отсутствовала маркировка товара с указанием веса, срока годности на рыбе мороженой и вяленой, крупах; в продаже находились с истекшим сроком годности продукты питания: сельдь пряного посола (дата изготовления 04.11.16г., срок годности 04.02.2017 г.), полуфабрикат из куриного мяса замороженный костный остаток (дата изготовления 16.04.16, срок годности 16.07.2016г) . Кроме того, в магазине на улице Центральная села Большое Попово зафиксирован максимально высокий уровень цен на 4 наименования социально значимых продуктов питания из 22: сахар-песок весовой – 50,00 руб./кг, молоко питьевое 3,2% жир. из других регионов – 51,90 руб. /1л., мука пшеничная в/с местного производства – 40,00 руб./1кг, яблоки отечественные – 65,00 руб./кг. В магазине на улице Центральная Усадьба села Большое Попово зафиксирован максимально высокий уровень цен на 6 наименований из 12: крупа гречневая – 86,00 руб./кг,рис шлифованный круглозерный – 62,50 руб./кг, пшено фасованное – 62,50 руб./кг, молоко питьевое 3,2% жир. из других регионов – 51,00 руб. /1л., куры замороженные местного производства – 146,00 руб./кг, соль поваренная пищевая – 12,00 руб./кг. В магазине в районе минирынка посёлка Сазарный завод зафиксирован максимально высокий уровень цен на 9 наименований из 18: крупа гречневая – 100,00 руб./кг, рис шлифованный круглозерный – 68,75 руб./кг, пшено фасованное – 40,00 руб./кг, мука пшеничная в/с местного производства – 65,00 руб./2кг, мука пшеничная в/с местного производства – 37,00 руб./1кг, соль поваренная пищевая – 17,00 руб./кг, рыба мороженая неразделанная скумбрия (500 гр.+) – 187,00 руб./кг, вермишель спагетти в/с группы «в» местного производства – 28,00 руб./0,45кг, масло подсолнечное рафинированное – 88,88 руб./1л.