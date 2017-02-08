Общество
сегодня, 17:50
Липецкая вечЁрка: 8 февраля
Интимные фото от школьницы и день-деньги-деньги.
Представляем вашему вниманию обзор самых значимых событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 8 февраля.
Тема высокого дохода от интимных фото школьниц сегодня чаще всего волновала липчан. Еще бы! Пара снимков обошлась получателю в 100 000 рублей.
Как всегда у липчан наблюдается пристальное внимание к собственному кошельку. Что же там останется после получения «платежек» по новым расчетам.
Активнее всего интернет-пользователи сегодня делились мнениями насчет исков от фонда капитального ремонта. Неплатильщиков призовут к ответу через храм Фемиды.
Есть и позитивные подвижки в вопросе оптимизации трат отдельно взятого гражданина. Самые низкие цены в магазинах Липецка пометят специальными значками.
Как ни странно, больше всего липчанам понравилась новость о новой победе села Тербуны.
Тема высокого дохода от интимных фото школьниц сегодня чаще всего волновала липчан. Еще бы! Пара снимков обошлась получателю в 100 000 рублей.
Как всегда у липчан наблюдается пристальное внимание к собственному кошельку. Что же там останется после получения «платежек» по новым расчетам.
Активнее всего интернет-пользователи сегодня делились мнениями насчет исков от фонда капитального ремонта. Неплатильщиков призовут к ответу через храм Фемиды.
Есть и позитивные подвижки в вопросе оптимизации трат отдельно взятого гражданина. Самые низкие цены в магазинах Липецка пометят специальными значками.
Как ни странно, больше всего липчанам понравилась новость о новой победе села Тербуны.