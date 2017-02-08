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сегодня, 17:50

Липецкая вечЁрка: 8 февраля

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#Обзор #события
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Липецкая вечЁрка: 8 февраля

Интимные фото от школьницы и день-деньги-деньги.

Представляем вашему вниманию обзор самых значимых событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 8 февраля.

Тема высокого дохода от интимных фото школьниц сегодня чаще всего волновала липчан. Еще бы! Пара снимков обошлась получателю в 100 000 рублей.

Как всегда у липчан наблюдается пристальное внимание к собственному кошельку. Что же там останется после получения «платежек» по новым расчетам.

Активнее всего интернет-пользователи сегодня делились мнениями насчет исков от фонда капитального ремонта. Неплатильщиков призовут к ответу через храм Фемиды.

Есть и позитивные подвижки в вопросе оптимизации трат отдельно взятого гражданина. Самые низкие цены в магазинах Липецка пометят специальными значками.

Как ни странно, больше всего липчанам понравилась новость о новой победе села Тербуны.
467
#Обзор #события
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