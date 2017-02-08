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Любимая музыка помогает переносить боль

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#Наука
Любимая музыка помогает переносить боль

К таким выводам пришли исследователи.

Как сообщает РИА Новости, ученые пришли к выводу, что прослушивание любимой музыки помогает мозгу человека вырабатывать собственные опиаты, слушателю — получать удовольствие, и, следовательно, проще переносить боль. Такие итоги назвали исследователи университета Макгилла в Монреале. По словам авторов, удивительно, что воздействие музыки на человека имеет такую глубокую природу. Скорее всего здесь затронуты эволюционные механизмы.
196
#Наука

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