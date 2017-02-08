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сегодня, 17:33

Дню российской науки посвятили выставку

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«Идеи, меняющие мир» - выставка с таким названием открылась в Липецкой областной юношеской библиотеке.

Выставка раскрывает перед посетителем удивительный мир науки, фантастических идей и изобретений, мир гениальных ученых, сообщили в библиотеке. На выставке можно узнать о самых значимых научных открытиях в разных областях знаний: физике и астрономии, химии и биологии, математике и  медицине  и т. д. Какие новые идеи и технологи появились в последние годы и какие ждут нас завтра, какие направления современной науки в приоритете - все самое невероятное, самое интересное о науке можно найти в увлекательных книгах из серий Galileo, «Открытия, которые потрясли мир», «ЛУЧ» (Лучшее Увлекательное Чтение), размещенных на выставке.

Выставка также знакомит с выдающимися учеными и великими открытиями прошлых лет: Д. Менделеевым, М. Ломоносовым, А. Эйнштейном, Л. Ландау, В. Вернадским, Н. Лобачевским, Ж. Алферовым и др. Посмеяться заставит книга М. Абрахамса «Это невероятно! Открытия, достойные Игнобелевской премии». С большим юмором и иронией автор рассказывает о довольно странных исследованиях в области физики, химии, биологии и т.д. 

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