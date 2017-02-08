В России
сегодня, 17:31
Выдвинуты первые версии по заказчикам убийства «Гиви»
Заявление сделали в ДНР.
Как передают «Известия» со ссылкой на представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина, убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви», было организовано украинскими спецслужбами.
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви», погиб 8 февраля в результате выстрела из огнемёта «Шмель» по его кабинету в Донецке. В ДНР квалифицировали произошедшее как теракт. По факту гибели «Гиви» возбуждено уголовное дело.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство ополченца, заявил, что «речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе».
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви», погиб 8 февраля в результате выстрела из огнемёта «Шмель» по его кабинету в Донецке. В ДНР квалифицировали произошедшее как теракт. По факту гибели «Гиви» возбуждено уголовное дело.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство ополченца, заявил, что «речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе».