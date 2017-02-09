Как приблизить капитальный ремонт Вашего дома?

Вопрос о том, как скорее сделать свой дом удобным для проживания волнует многих собственников квартир в многоквартирных жилых домах Липецкой области. Для начала разберемся в том, почему капитальный ремонт кажется таким далеким.

Очевидно, что провести капитальный ремонт всех многоквартирных домов единовременно не представляется возможным – не реально сразу найти такое количество денег и подрядных организаций. Именно поэтому установлена очередность выполнения работ. Правила, по которым такая очередность определяется, закреплены ч. 3 ст. 168 ЖК РФ и ч. 6 ст. 3 закона от 08.10.2013 N 211-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", и являются следующими:

- в первую очередь капитальный ремонт должен быть проведен в домах, которые нуждались в капитальном ремонте на дату первой приватизации квартиры в этом доме;

- следующими критериями являются:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или дата последнего проведенного комплексного капитального ремонта;

2) техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме;

Критерии отбора в соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 28.11.2013 N 528 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области на 2014 - 2043 годы" , опубликованном в Липецкой газете 17.12.2013 года. В электронном виде это постановление размещено на сайте http://www.kapremont48.ru/KP_DP/

Если собственник жилья считает, что указанные в законе Липецкой области критерии очередности проведения капитальных ремонтов являются неправильными, то ему необходимо обратиться в Липецкий областной Совет депутатов (398001, г. Липецк, ул. Ленина-Соборная, 1) с конкретными предложениями относительно внесения изменений в закон Липецкой области. Обращения лучше направлять коллективные, ведь закон касается всех жителей нашего региона.

Если собственник жилья считает, что период капитального ремонта дома определен неправильно исходя из указанных выше критериев, необходимо письменно обратиться в Управление ЖКХ Липецкой области (398001, г. Липецк, ул. Советская, 3) с приложением документов, подтверждающих Ваше мнение – предоставить копию технического паспорта на дом, подтверждающего более ранний год постройки, чем указан в Постановлении администрации, документы о техническом состоянии дома и т.п. Образец заявления Вы можете скачать нажав на ссылку.

В случае, если указанных оснований для переноса капитального ремонта в доме на более ранний период нет, но жители дома хотят выполнить работы по капитальному ремонту и в дальнейшем не уплачивать взносы на капитальный ремонт, законом предусмотрен следующий порядок действий:

1) Статья 170 ЖК РФ дает право собственникам помещений принять решение об открытии специальных счетов, что дает возможность прекращения уплаты взносов после накопления суммы, достаточной для проведения капитального ремонта. При этом не имеет значения – кто именно будет владельцем счета – ТСЖ, ЖСК, или областной оператор. Если пропущен срок для сдачи протокола общего собрания о выборе способа формирования фонда капитального ремонта (до 18.04.2014 года), то это не страшно – такое решение может быть принято в любое время, но оно вступит в силу через один год после его принятия. Все накопленные средства будут перечислены на специальный счет многоквартирного дома.

Одновременно, либо после открытия специального счета, собственники принимают решение о сборе средств на капитальный ремонт в повышенном размере.

2) По достижении минимального размера фонда капитального ремонта (достаточного для выполнения работ) собственники вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением собственников, которые имеют задолженность по уплате этих взносов.

После накопления на своем специальном счете суммы средств, достаточной для проведения капитального ремонта в желаемом объеме, собственники помещений в соответствии с ч. 2 ст. 189 ЖК РФ могут принять решение о досрочном проведении капитального ремонта.

"PR"

