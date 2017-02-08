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сегодня, 17:22
Русская девочка стала проституткой с разрешения мамы
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Скандал разразился в Испании.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города Альмерия в Андалусии, 13-летняя русская девочка занималась проституцией в Испании, чтобы кормить брата и мать. Охранительных органах государства на Пиренейском полуострове отмечают, что мать семейства знала о занятии дочери и одобряла его.
Известно, что ребенок периодически вступал в сексуальную связь со взрослым мужчиной. Он платил ей по 15 евро, также принималось вознаграждение в форме сигарет и алкоголя, продуктов питания. Малолетнюю проститутку вычислили во время рабочего визита в квартиру 59-летнего клиента. Сейчас он находится под стражей.
О семье известно, что россияне давно живут в Испании. Отец девочки умер несколько лет назад. Он также был выходцем из России. В полиции уточняют, что подобных выявленному случаю там давно не было: девочки такого возраста крайне редко зарабатывают на жизнь продажной любовью. Тем более с разрешения старших.
Известно, что ребенок периодически вступал в сексуальную связь со взрослым мужчиной. Он платил ей по 15 евро, также принималось вознаграждение в форме сигарет и алкоголя, продуктов питания. Малолетнюю проститутку вычислили во время рабочего визита в квартиру 59-летнего клиента. Сейчас он находится под стражей.
О семье известно, что россияне давно живут в Испании. Отец девочки умер несколько лет назад. Он также был выходцем из России. В полиции уточняют, что подобных выявленному случаю там давно не было: девочки такого возраста крайне редко зарабатывают на жизнь продажной любовью. Тем более с разрешения старших.
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