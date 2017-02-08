Общество

сегодня, 17:18

Подростки обсудили соцсети и блоги со сверстниками из Крыма

199
#блоги #интернет #
Подростки обсудили соцсети и блоги со сверстниками из Крыма

"Социальные сети и блоггинг: говорят подростки" - так называлась онлайн-дискуссия, состоявшаяся 7 февраля в Липецкой областной детской библиотеке между учениками 8 класса лицея №44 г. Липецка и читателями Крымской республиканской детской библиотеки имени В. Н. Орлова.

Школьники обсудили ряд интересных тем, таких как интернет-знакомства, онлайн-общение, социальные сети, интернет-зависимость и киберпреступность.

Также ребята поспорили на тему будущего: кто-то из восьмиклассников считает, что мы станем неотъемлемой частью Интернета, другие же убеждены в том, что живое общение будет превыше всего.

Онлайн-диалог был исчерпывающим: обсудили как положительные, так и отрицательные стороны использования Интернета, сообщили в Липецкой областной детской библиотеке.
199
#блоги #интернет #

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В купеческом доме прошло чаепитие
#Чаплыгин #купеческий дом #
В купеческом доме прошло чаепитие

43 минуты назад

Общество
Два липецких магазина попались сегодня на завышении цен
#магазин #цены #товары
Два липецких магазина попались сегодня на завышении цен

сегодня, 18:52

Общество
В лебедянских магазинах нашли просроченные сосиски и селедку
#магазин #продукты #просрочка
В лебедянских магазинах нашли просроченные сосиски и селедку

сегодня, 18:44

Общество