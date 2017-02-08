Подростки обсудили соцсети и блоги со сверстниками из Крыма

"Социальные сети и блоггинг: говорят подростки" - так называлась онлайн-дискуссия, состоявшаяся 7 февраля в Липецкой областной детской библиотеке между учениками 8 класса лицея №44 г. Липецка и читателями Крымской республиканской детской библиотеки имени В. Н. Орлова.

Школьники обсудили ряд интересных тем, таких как интернет-знакомства, онлайн-общение, социальные сети, интернет-зависимость и киберпреступность.



Также ребята поспорили на тему будущего: кто-то из восьмиклассников считает, что мы станем неотъемлемой частью Интернета, другие же убеждены в том, что живое общение будет превыше всего.



Онлайн-диалог был исчерпывающим: обсудили как положительные, так и отрицательные стороны использования Интернета, сообщили в Липецкой областной детской библиотеке.