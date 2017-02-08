Общество
сегодня, 17:09
В Управлении по вопросам миграции прокомментировали ситуацию с переселенцами из Украины
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Руководство управления встретилось с представителями переселенцев.
Сегодня в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области встретились с представителями переселенцев юго-востока Украины.
Напомним, в минувший понедельник GOROD48 сообщал о переселенце, который поделился в социальных сетях проблемой очередей и недопонимании со стороны сотрудников УФМС, возникающих при обращении в эту структуру переселенцев.
Сегодня в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области состоялась встреча руководства управления с прессой и представителями переселенцев.
Как сообщил руководитель Управления по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области Вадим Хомутецкий, в экстренном порядке с территории Украины за 2014-2015 годы в Липецкую область прибыли 17 тысяч человек.
- За два года мы приняли решение по каждому из этих людей, и выдали им в соответствии с Постановлением правительства удостоверения о временном убежище, - сказал Вадим Хомутецкий. – Соответственно статус каждого из этих людей позволил после получения удостоверений двигаться им дальше туда, куда они решать. Либо переждать время и вернуться домой, либо принять участие в Госпрограмме по переселению соотечественников из-за рубежа, после чего - прямой путь к получению гражданства РФ. За это время более 8 тысяч человек и гражданство России получили. В прошлом году мы продлили около 3 тысячам человек сроки действий удостоверений по временному убежищу. Это для тех, кто еще не принял для себя решения – быть ли им гражданам России или предпринимать еще какие-то шаги.
По словам Вадима Владимирова Хомутецкого в связи с постановлением правительства о предоставлении убежища гражданам Украины действовал особый порядок, и их прием велся в первую очередь. Но уже в прошлом году массовый поток беженцев прекратился, а само действие Постановления действовало до 31 декабря 2017 года.
Однако переселенцы с Донбасса продолжают прибывать, но уже не массово, примерно по 30 человек за месяц. И, увы, нового постановления правительства относительно действий миграционных служб в 2017 году пока нет. Но, как сообщил Вадим Хомутецкий, его появление ожидается в ближайшее время. Возможно, в ближайший месяц.
Представитель переселенцев, юрист «Землячества Донбасса» Игорь Данилов так прокомментировал итог встречи с руководством Управления по вопросам миграции: «По результатам встречи было принято компромиссное решение. Те граждане Украины, которые прибыли в Липецкую область до 31 декабря 2016 года и подали заявление на временное убежище пройдут по упрощенному порядку, который действовал предыдущие два года. На данный момент правовой статус тех, кто прибыл в 2017 году, не урегулирован. Ожидаем, что наша проблема будет услышана и постановление правительства урегулирует правовой статус вновь пребывающих переселенцев»
Напомним, в минувший понедельник GOROD48 сообщал о переселенце, который поделился в социальных сетях проблемой очередей и недопонимании со стороны сотрудников УФМС, возникающих при обращении в эту структуру переселенцев.
Сегодня в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области состоялась встреча руководства управления с прессой и представителями переселенцев.
Как сообщил руководитель Управления по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области Вадим Хомутецкий, в экстренном порядке с территории Украины за 2014-2015 годы в Липецкую область прибыли 17 тысяч человек.
- За два года мы приняли решение по каждому из этих людей, и выдали им в соответствии с Постановлением правительства удостоверения о временном убежище, - сказал Вадим Хомутецкий. – Соответственно статус каждого из этих людей позволил после получения удостоверений двигаться им дальше туда, куда они решать. Либо переждать время и вернуться домой, либо принять участие в Госпрограмме по переселению соотечественников из-за рубежа, после чего - прямой путь к получению гражданства РФ. За это время более 8 тысяч человек и гражданство России получили. В прошлом году мы продлили около 3 тысячам человек сроки действий удостоверений по временному убежищу. Это для тех, кто еще не принял для себя решения – быть ли им гражданам России или предпринимать еще какие-то шаги.
По словам Вадима Владимирова Хомутецкого в связи с постановлением правительства о предоставлении убежища гражданам Украины действовал особый порядок, и их прием велся в первую очередь. Но уже в прошлом году массовый поток беженцев прекратился, а само действие Постановления действовало до 31 декабря 2017 года.
Однако переселенцы с Донбасса продолжают прибывать, но уже не массово, примерно по 30 человек за месяц. И, увы, нового постановления правительства относительно действий миграционных служб в 2017 году пока нет. Но, как сообщил Вадим Хомутецкий, его появление ожидается в ближайшее время. Возможно, в ближайший месяц.
Представитель переселенцев, юрист «Землячества Донбасса» Игорь Данилов так прокомментировал итог встречи с руководством Управления по вопросам миграции: «По результатам встречи было принято компромиссное решение. Те граждане Украины, которые прибыли в Липецкую область до 31 декабря 2016 года и подали заявление на временное убежище пройдут по упрощенному порядку, который действовал предыдущие два года. На данный момент правовой статус тех, кто прибыл в 2017 году, не урегулирован. Ожидаем, что наша проблема будет услышана и постановление правительства урегулирует правовой статус вновь пребывающих переселенцев»
4 727
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Сергей