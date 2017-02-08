24-летняя ельчанка вступила в сговор с наркоторговцем и получила 9 лет

Девушка должна была возить наркотики из Воронежа и оставлять их в закладках.

Приговором Елецкого городского суда 24-летняя ельчанка признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая с целью получения незаконных доходов от наркобизнеса, вступила в преступный сговор с гражданином Таджикистана. Согласно распределенным ролям подсудимая, страдающая зависимостью от опиатов, должна была приобретать в Воронежской области наркотики, перевозить их в Елец, закладывать в тайники, информируя об их местонахождении непосредственно контактировавшего с ней соучастника преступной группы. В свою очередь, последний определял розничную стоимость наркотического средства, подыскивал покупателей и сбывал им наркотик, получая оплату путем безналичного расчета через систему "Visa QIWI". Преступная деятельность наркодельцов была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Несмотря на отрицание подсудимой своей вины, доказательства, представленные государственным обвинителем убедили суд в обоснованности предъявленного обвинения. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.