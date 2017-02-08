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Навальному не быть президентом России?

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Навальному не быть президентом России?

Вынесен приговор по делу "Кировлеса".

Как сообщает «Интерфакс», Ленинский суд Кирова вынес обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному по "делу "Кировлеса". Оглашение произошло в среду, 8 февраля. Алексей Навальный наказан на 5 лет условного заключения. Это ставит крест на политических амбициях оппозиционера баллотироваться на пост президента России в следующую кампанию. Впрочем, Алексей Навальный заявил, что не намерен останавливаться на пути к креслу.

Суд на повторном процессе приговорил также второго фигуранта дела, Петра Офицерова, к четырем годам условно. Навальному и Офицерову также назначены судом штрафы по 500 000 рублей. Заметим, что аналогичные взыскания были применены судом и в первое разбирательство.

Дело «Кировлеса» повторно рассматривалось из-за того, что Верховный суд отменил приговор из-за решения ЕСПЧ, признавшего, что в ходе первого судебного процесса были допущены нарушения.
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