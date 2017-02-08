В Липецкой области забраковали 53 партии мясной продукции

Зато ГМО и антибиотиков в мясе не обнаружено.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в течение 2016 года проведено 210 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мяса и мясной продукции. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб мяса и мясной продукции. На соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» исследовано 1373 пробы мяса и мясной продукции, из них не соответствовали по микробиологическим показателям – 27 (2,5%), по физико-химическим показателям, включая показатели идентификации (видовой состав, массовая доля влаги, органолептические показатели и другие) – 9 (3,6%). Проб с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды) не зарегистрировано.Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах не обнаружено. В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и обороту мяса и мясной продукции были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей: нарушения условий хранения мяса и мясной продукции; отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность; нарушение правил товарного соседства при хранении и реализации; нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря; не соблюдение правил личной гигиены. Всего в 2016 году забраковано некачественной и опасной мясной продукции в количестве 53 партии общим весом 216 кг. В отношении виновных лиц вынесено 339 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму более 1 млн. руб. Выявленные нарушения квалифицировались по следующим статьям КоАП РФ: 14.43 ч. 1, 14.43.ч.2, 14.4 ч.1, 10,8, 6.4, 6.6. В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, населению области при покупке мяса и мясопродуктов Управление рекомендует: покупать мясо в установленных местах торговли; при покупке обращать внимание на условия реализации (температурный режим), срок годности продукции и содержание информации на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность); при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов.