Из-за санитарных нарушений на время закрыли магазин и даже центр общей врачебной практики

Решения о приостановлении деятельности принимал суд.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Хлевенском, Тербунском районах в 2016 году поступило на рассмотрение 88 обращений граждан. 55% обращений касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе качества питьевой воды, условий проживания, благоустройства территорий, загрязнения почвы и атмосферного воздуха; 45% – защиты прав потребителей. В структуре обращений заявителей по вопросам защиты прав потребителей наибольшее количество жалоб (79%) приходится на торговлю продуктами питания и непродовольственными товарами, доля обращений на услуги общепита, медицинские услуги и прочие составила 21%. 36% обращений стали основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий. За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены 44 виновных лица с наложением административных штрафов на общую сумму более 280 тыс. рублей, выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, в 2 случаях сняты с реализации продукты питания с истекшим сроком реализации. В судебные органы было передано 2 материала на административное приостановление деятельности (магазин д. Пикалово ПО «Хлебокомбинат» в Воловском районе и Центр общей врачебной практики с. Гнилуша в Задонском районе), эксплуатация которых решением суда временно приостановлена. В 9 случаях судом применен такой вид наказания, как административный штраф с конфискацией предмета совершения административного правонарушения. С целью обеспечения гражданско-правовой защиты прав потребителей в суды по обращениям граждан направлено 4 исковых заявления, 2 из которых в защиту неопределенного круга потребителей (в отношении ИП Абанина В.А. в Задонском районе, ИП Абдуллаева С.М. в Хлевенском районе) и 2 иска в защиту конкретного потребителя. 3 иска рассмотрены судом и удовлетворены в пользу потребителей, 1 находится на рассмотрении суда. Общая сумма, возмещенная потребителям в результате реализации Задонским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора мер судебной защиты прав потребителей, составила около 29 тыс. рублей.