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Тюмень лишили чемпионата мира по биатлону

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#Биатлон #чемпионат
Тюмень лишили чемпионата мира по биатлону

СБР отрицает сообщение немца.

Российский город Тюмень лишен права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, сообщил журналист ZDF Нильс Кабен у себя в твиттере. Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где в четверг стартует чемпионат мира.


  Как уточняют «Известия», директор по коммуникациям IBU Пер Ланге сообщил, что конгресс еще не обсуждал вопроса о проведении ЧМ-2021. Кроме того, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что эта информация не соответствует действительности. "Это бред. Никто ничего не лишается еще", - цитирует Кравцова "Р-Спорт".

Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала КМ по лыжным гонкам текущего сезона. 25 декабря президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заявил о намерении обсудить с федерациями других стран шаги по лишению Тюмени права проведения турнира. Причиной он назвал допинг-скандал, в котором оказались замешаны россияне.
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#Биатлон #чемпионат

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