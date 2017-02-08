Липчанин поверил в крупный выигрыш и попался на удочку мошенников

Мужчина пытался получить 100 000 рублей.

Прокуратура Правобережного района Липецка провела проверку по обращению жителя города о совершенном в отношении него мошенничестве. Как сообщил мужчина, 14 июля прошлого года он получил смс-сообщение о выигрыше 100 тысяч рублей. Перезвонив по указанному номеру, он узнал, что для получения выигрыша ему необходимо перевести на некий счет 3750 рублей. Затем ему предложили дополнительно оплатить комиссию в 5700 рублей. Только после этого заявитель понял, что стал жертвой мошенников. Учитывая, что в действиях неизвестных лиц содержались признаки уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ(мошенничество) возбуждено, надзор за соблюдением законности на всех этапах его расследования осуществляет прокуратура района. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок до 2 лет.