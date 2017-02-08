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Липчанин поверил в крупный выигрыш и попался на удочку мошенников

8 1911
#мошенничество
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Липчанин поверил в крупный выигрыш и попался на удочку мошенников

Мужчина пытался получить 100 000 рублей.

Прокуратура Правобережного района Липецка провела проверку по обращению жителя города о совершенном в отношении него мошенничестве. Как сообщил мужчина, 14 июля прошлого года он получил смс-сообщение о выигрыше 100 тысяч рублей. Перезвонив по указанному номеру, он узнал, что для получения выигрыша ему необходимо перевести на некий счет 3750 рублей. Затем ему предложили дополнительно оплатить комиссию в 5700 рублей. Только после этого заявитель понял, что стал жертвой мошенников. Учитывая, что в действиях неизвестных лиц содержались признаки уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ(мошенничество) возбуждено, надзор за соблюдением законности на всех этапах его расследования осуществляет прокуратура района. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
8 1911
#мошенничество
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Комментарии (8)

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^_^

8 февраля 2017
Липчанке, а на кой вообще поперлась в банк (хорошо ума хватило спросить)- маловато умишка то. Вот прям сидят где то люди и вам по 100 тыщ разыгрывают
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Боцман

8 февраля 2017
Лох - не мамонт.
Лох- не вымрет!
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Анархия

8 февраля 2017
Пришло смс,что на счёт телефона поступило 200р.Проверил баланс,денег нет.А потом слёзное сообщение,мол верните,ошиблись!Короче ребята с фантазией.
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Липчак

8 февраля 2017
Я выиграл 200
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УФОЛОГ

8 февраля 2017
ГУМАНОИДЫ С СИСТЕМЫ АЛЬДЕ "БАРАН" ВСЁ БОЛЬШЕ ЗАСЕЛЯЮТ ЗЕМЛЮ
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липчанка

8 февраля 2017
Прислали набор цифр,но я прежде чем высылать в банке узнала есть ли перевод на моё имя ?назвала цифры,в банке сказали что такие цифры есть но перевод на другого человека!!вот так лохов обувают!!!заплатив эти 5300,и назвав цифры перевода я просто ничего бы неполучила,и перевод ушёл бы назад как невостребованный!!хорошо ума хватило спросить сначала!!!спасибо девочкам в сбербанке!!!
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липчанка

8 февраля 2017
Мне тоже приходило СМС ,что я сотку выиграла,я перезвонила по указанному номеру у меня спросили как удобнее переводом или приеду за деньгами в москву,естественно я сказала что переводом,попросили заплатить начало комиссию 5300!!а потом они вышлют код переводом колибри
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Гость

8 февраля 2017
Сколько у нас ещё ДЕБИЛОВ!!!!!!!
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