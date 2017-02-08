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Лесники за центр для онкобольных детей наказали … главного добровольца

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#Штраф #нарушение #скандал
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Лесники за центр для онкобольных детей наказали … главного добровольца

Оспорить штраф не удалось.

Судья Липецкого областного суда рассмотрел дело по жалобе директора Г(О)БУ «Центр развития добровольчества» Дмитрия Подхалюзина. Ранее главного добровольца региона своим постановлением наказало управление лесного хозяйства, законность которого подтвердил Грязинский городской суд. Должностному лицу выписали штраф в 5 000 рублей.

Причиной для наказания главного добровольца региона стала организация работы в лагере отдыха «Радуга» центра для детей с онкологическими заболеваниями «Лазори». Часть недвижимости и земли центр развития добровольчества передал в безвозмездное пользование организации «Дети и родители против рака». При проверке было выяснено, что на участке, занятом благотворительным фондом, не соблюдается ряд правил. В перечень нарушений внесли: отсутствие пяти вагончиков, неучтенное в документах ограждение, перепланировка туалета в отдельное здание, недостаточное число пожарных щитов и другие. Все это было обнаружено во время проверки управления лесного хозяйства, которая состоялась в июне 2016 года. Тогда чиновники просили все исправить, внести изменения в проект освоения участка, но этого сделано не было: итогом выступило постановление о штрафе.

При пересмотре дела суд назвал выводы специалистов верными. А вот доводы относительно того, что за ошибки должен расплачиваться фонд «Дети и родители против рака», в ведомстве отклонили: центра развития добровольчества является ответственным за территорию — с него и спрос. Штраф для главного добровольца Липецкой области оставили в силе.

Напомним, что финальная стадия проекта реабиталиционного центра «Лазори» летом прошлого года переросла в настоящий скандал. Стороны конфликта винили друг друга в нарушениях, дело дошло до петиции в защиту онколагеря — ее подписали свыше 100 000 человек. Несмотря на некрасивую ситуацию, «Лазори» все же начали свою работу. Конфликт был урегулирован.
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#Штраф #нарушение #скандал
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Комментарии (5)

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Факт

8 февраля 2017
Шо, опять!?, дурачок Вы батенька
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Да уж...

8 февраля 2017
А если там что то случится ЧП, например, не дай Бог еще и с пострадавшими, тоже будет главный доброволец виноват???
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Срочно

8 февраля 2017
Поставить человека, который действительно хочет помочь детям, а то кругом мошейники.
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Лесник

8 февраля 2017
Из своего кармана главному добровольцу не придется платить.
Компенсируют за счет дополнительных выплат к зарплате.
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Шо, опять!?

8 февраля 2017
Не пойму,вы что так активно обтираетесь вокруг всего, что связано с этой сектантской базой? Рекламу делаете?
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