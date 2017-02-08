Липчане делятся в Белоруссии опытом потребкооперации

Визит в Белоруссию организован с целью развития торгово-экономического сотрудничества, расширения внешнеэкономических связей, заготовительной деятельности и производственной кооперации.

Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с 6 по 9 февраля в Республике Беларусь с рабочим визитом находится делегация из Липецкой области во главе с начальником управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Николаем Киреевым.В составе делегации – начальник отдела потребительского рынка, кооперации и качества обслуживания населения управления Светлана Кузнецова и заместитель начальника отдела аграрной и продовольственной политики управления экономики администрации Липецкой области.Визит организован с целью развития торгово-экономического сотрудничества, расширения внешнеэкономических связей, заготовительной деятельности и производственной кооперации между Липецкой областью и регионами Республики Беларусь.