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«Точка зрения»: Стоит ли тратить время на то, чтобы из ребенка вырастить ученого в будущем?
Рекомендую
0
08 февраля 2017 г., 12:49
281
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Стоит ли тратить усилия и время на то, чтобы из ребенка и ученика вырастить ученого в будущем?
Видео
Как и чему учат в центре поддержке одаренных детей? Кто может заниматься в липецком "Кванториуме" совершенно бесплатно? Об этом говорим сегодня с директором "Центра поддержки одаренных детей "Стратегия" -Инессой Шуйковой.
Теги новости:
Точка зрения
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/428775/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">«Точка зрения»: Стоит ли тратить время на то, чтобы из ребенка вырастить ученого в будущем?</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/428775/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">Стоит ли тратить усилия и время на то, чтобы из ребенка и ученика вырастить ученого в будущем?<br></a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/428775/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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«Точка зрения»: Стоит ли тратить время на то, чтобы из ребенка вырастить ученого в будущем?
Стоит ли тратить усилия и время на то, чтобы из ребенка и ученика вырастить ученого в будущем?
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