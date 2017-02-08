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НовостиОбщество

«Точка зрения»: Стоит ли тратить время на то, чтобы из ребенка вырастить ученого в будущем?

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0
08 февраля 2017 г., 12:49
281
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«Точка зрения»: Стоит ли тратить время на то, чтобы из ребенка вырастить ученого в будущем?

Стоит ли тратить усилия и время на то, чтобы из  ребенка и ученика вырастить ученого в будущем?

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Как и чему учат в центре поддержке одаренных детей? Кто может заниматься в липецком "Кванториуме" совершенно бесплатно?   Об этом говорим сегодня с директором "Центра поддержки одаренных детей "Стратегия" -Инессой Шуйковой. 
Теги новости: Точка зрения
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