«Точка зрения»: Стоит ли тратить время на то, чтобы из ребенка вырастить ученого в будущем?

Стоит ли тратить усилия и время на то, чтобы из ребенка и ученика вырастить ученого в будущем?



Как и чему учат в центре поддержке одаренных детей? Кто может заниматься в липецком "Кванториуме" совершенно бесплатно? Об этом говорим сегодня с директором "Центра поддержки одаренных детей "Стратегия" -Инессой Шуйковой.