Чиновники признали недочеты на дорогах Липецка

Их сделают безопаснее.

Управление дорог и транспорта Липецкой области вынесло свой вердикт на инициативу жительницы регионального центра по вопросу безопасности местных пешеходных переходов. Ранее пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Варвара Мишачева указала на проблему в освещенности «зебр» в Липецке.- Считать целесообразной реализацию гражданской инициативы «Хорошее освещение пешеходных переходов» в соответствии с лимитом бюджетных средств, доведённых главным распределителем на текущий и последующий финансовый годы, - указано в ответе чиновников без указания конкретных цифр.Напомним, что инициативу Варвары поддержали свыше 500 соседей по ресурсу. Они согласились с тем, что у нас довольно тёмный город, а фонари не достаточно освещают дорогу. В инициативе предлагается улучшить освещение на пешеходных зонах для того, чтобы было видно человека, собирающегося переходить дорогу.