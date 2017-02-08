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НовостиОбщество

Чиновники признали недочеты на дорогах Липецка

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0
08 февраля 2017 г., 12:44
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Чиновники признали недочеты на дорогах Липецка

Их сделают безопаснее.

Управление дорог и транспорта Липецкой области вынесло свой вердикт на инициативу жительницы регионального центра по вопросу безопасности местных пешеходных переходов. Ранее пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Варвара Мишачева указала на проблему в освещенности «зебр» в Липецке.

- Считать целесообразной реализацию гражданской инициативы «Хорошее освещение пешеходных переходов» в соответствии с лимитом бюджетных средств, доведённых главным распределителем на текущий и последующий финансовый годы, - указано в ответе чиновников без указания конкретных цифр.

Напомним, что инициативу Варвары поддержали свыше 500 соседей по ресурсу. Они согласились с тем, что у нас довольно тёмный город, а фонари не достаточно освещают дорогу. В инициативе предлагается улучшить освещение на пешеходных зонах для того, чтобы было видно человека, собирающегося переходить дорогу.
Теги новости: Проект, инициатива, дороги, переходы
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Чиновники признали недочеты на дорогах Липецка
08 февраля 2017 г., 13:17
Стесняюсь спросить!?!А где они? нормальные дороги в Лейпциге?
Недочеты?
08 февраля 2017 г., 13:03
Это халатность, граничащая с преступностью: пешеходы из-за этого рискуют жизнью и здоровьем, а водители - оказаться на скамье подсудимых.
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