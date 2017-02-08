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НовостиОбщество

В Липецком краеведческом музее открылась выставка одной картины

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08 февраля 2017 г., 12:41
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В Липецком краеведческом музее открылась выставка одной картины

Липчане увидят "Диких уток"

В Липецком областном краеведческом музее открылась выставка одной картины из фондов «Государственного Дарвиновского музея» (г. Москва), художника Комарова «Дикие утки», которую он написал в 1949 году Алексей. Комаров (1879-1977) – один из художников, стоящих у истоков зарождения московской анималистической школы живописи. А.Н. Комаров родился 14 октября 1879 г. в селе Скородное Ефремовского уезда Тульской губернии. В 1898 г. А.Н. Комаров приехал в Москву и поступил в Московское Училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), в класс Н.А. Касаткина, где проучился всего два года. Посещал студию мастера анималистического пейзажа А. С. Степанова. А.Н. Комаров в своем творчестве продолжил национально-романтическую линию, начатую в русском искусстве такими мастерами, как А. С. Степанов, Ф. А. Рубо, П. О. Ковалевский и Н. С. Самокиш. Представители его стремились изображать в своих произведениях преимущественно природу и животный мир России. А. Н. Комаров избрал трудный путь свободного художника: «...Плевать хотел я на дипломы, на всякие звания, на казенные места. Я художник, и мое искусство прокормит меня. Мне не надо богатства, не надо почестей...». Алексей ч Комаров известен как живописец и график-иллюстратор. В 1902–1903 гг. начал иллюстрировать детские журналы и книги, работал в издательствах И.Д. Сытина, А. Д. Ступина, И. Н. Кнебеля и др. С 1917 г. работал во всех государственных издательствах. Картины художника находятся в музее Кропоткина, Зоомузее МГУ, в Дарвиновском, Историческом и Политехническом музеях, в Музее коневодства, в Биологическом музее им. Тимирязева. В 1932 г. А.Н. Комаров начал работать в Дарвиновском музее. За время этого сотрудничества художником было выполнено 185 живописных работ с изображениями зверей и птиц. Картина «Дикие утки» - одна из них. Выставка работает в выставочном зале областного краеведческого музея с 03.02.2017 г. по 10.04.2017 г.
Теги новости: выставка, картины,
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глуповатенькая заметка
08 февраля 2017 г., 12:48
Даже не указана его связь с нашим краем. Журналистка тупо перекатала информацию, ограниченую, из интернета.
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