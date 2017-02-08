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НовостиОбщество

В Липецкой области проходит сердечный конкурс

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0
08 февраля 2017 г., 12:33
109
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В Липецкой области проходит сердечный конкурс

Лучшие социальные проекты волонтёров поддержат.

Как сообщает управление молодежной политики Липецкой области, Управление социальной защиты населения области с целью выявления и поддержки лучших социальных проектов добровольческих (волонтерских) объединений, негосударственных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг и оказания содействия развитию инновационной деятельности государственных организаций социального обслуживания в I квартале текущего года проводит конкурс «Сердце - людям!». К участию в конкурсе приглашаются государственные организации социального обслуживания, добровольческие (волонтерские) объединения, негосударственные организации, социально ориентированные некоммерческие организации. Прием заявок осуществляется до 24 февраля.
Теги новости: доброволец, волонтёр, соцзащита
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