В Липецкой области проходит сердечный конкурс

Лучшие социальные проекты волонтёров поддержат.

Как сообщает управление молодежной политики Липецкой области, Управление социальной защиты населения области с целью выявления и поддержки лучших социальных проектов добровольческих (волонтерских) объединений, негосударственных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг и оказания содействия развитию инновационной деятельности государственных организаций социального обслуживания в I квартале текущего года проводит конкурс «Сердце - людям!». К участию в конкурсе приглашаются государственные организации социального обслуживания, добровольческие (волонтерские) объединения, негосударственные организации, социально ориентированные некоммерческие организации. Прием заявок осуществляется до 24 февраля.