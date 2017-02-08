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НовостиОбщество

Липчан познакомят с "Осенним шансоном"

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0
08 февраля 2017 г., 12:32
89
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Липчан познакомят с "Осенним шансоном"
Фото: libamur.ru

12 февраля в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина состоится презентация книги липецкого поэта Ольги Нечаевой «Осенний шансон».

"Поэт со стажем, лауреат литературной премии имени нашего земляка Алексея Жемчужникова, Ольга Нечаева еще и начинающий прозаик. Она пишет живым, понятным для всех языком. Её творчество неразрывно связано с нашей действительностью, с Природой, Землей, Космосом. В книгу «Осенний шансон» вошли стихи, поэма, рассказы, светлые, с юмором, письма к друзьям, сказки", сообщили в . Централизованной библиотечной системе Липецка"
Теги новости: поэзия, книга,
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