Липчан познакомят с "Осенним шансоном"

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12 февраля в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина состоится презентация книги липецкого поэта Ольги Нечаевой «Осенний шансон».

"Поэт со стажем, лауреат литературной премии имени нашего земляка Алексея Жемчужникова, Ольга Нечаева еще и начинающий прозаик. Она пишет живым, понятным для всех языком. Её творчество неразрывно связано с нашей действительностью, с Природой, Землей, Космосом. В книгу «Осенний шансон» вошли стихи, поэма, рассказы, светлые, с юмором, письма к друзьям, сказки", сообщили в . Централизованной библиотечной системе Липецка"