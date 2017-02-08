Два пациента областного ожогового Центра винят в полученных обморожениях… пожарных

Родные братья считают, что огеборцы, которые вынесли их из горящего дома, могли бы спасти и их кровати.Как уже сообщал GOROD48, с начала недели в областной ожоговый Центр с глубокими обморожениями поступило сразу восемь человек. Двое из них, братья Николай и Сергей Масюкевич, попали сюда уже во второй раз.
Братья, одному из которых 51 год, а другому - 55 лет, живут в Липецке на улице Красной (район Ниженки). В первый раз они попали в ожоговое отделение сокольской больницы два года назад.
- Не помним, что было тогда. Мы крепко спали. А двери на улицу не прикрыли. Оттуда и потянул в дом морозец. Мы и отморозили ноги. Здесь мне отрезали два пальца, а брат лишился обеих ступней, - нехотя рассказывает о причине их первой госпитализации более разговорчивый Сергей.
Сергею, старшему брату, инвалиду второй группы по зрению, очки придают интеллигентский вид. Младший же, который, как кажется, если что и читает, то только этикетки на стеклотаре, на вопросы отвечает односложно.
Из рассказов братьев следует, что в этот раз причиной их госпитализации стал пожар. И снова они спали богатырским сном, причину которого пояснить постеснялись. Родственников подвело печное отопление: загорелась кровля около трубы, дом наполнился дымом и если бы не родная сестра, которая живет вместе с ними, они бы угорели в пожаре. Она вызвала пожарных и медиков. Огнеборцы приехали очень быстро, вытащили спавших почему-то на полу братьев на улицу, положили в снег, погасили огонь и уехали:
- Мы были босые. Лежали и ждали «скорую помощь». В больнице на 19-м микрорайоне у нас на третий день стали чернеть ноги. А нас взяли и выписали! Если бы пожарные вынесли хотя бы кровати, разве ж мы тут оказались?
После выписки из БСМП братья вернулись в свой дом. Прожженную дырку в потолке заткнули тряпьем и жили в своей берлоге почти месяц, пока у них не стали гнить обмороженные ноги. И хотя медики делают все возможное, чтобы спасти пациентам конечности, без ампутаций, похоже, не обойтись. Ноги им отхватят по колено.
А вот их сосед по палате, 63-летний липчанин Владимир, лежит с замотанными пропитанными противовоспалительными повязками кистями. Что под бинтами, он не знает. Не понимает и другого: как сюда попал. Грешит на случайных собутыльников, которые тюкнули его голове, обчистили карманы и бросили в сугроб.
- А ведь перчатки в карманах были! - сокрушается пенсионер.
Начало этой истории, которая может закончиться ампутацией пальцев на обеих руках, осталась в памяти пациента.
- Маленько был выпивши. Познакомился с какими-то мужиками. Чуть что-то съели, потом выпили. Им, наверное, мало показалось. Мы вышли на улицу, и дальше я ничего не помню. Голова вот только сильно болит.
В областном ожоговом Центре сейчас полный аншлаг. Кажется, что все койки заняты потерпевшими от пожаров, ожогов и обморожений. На лечение каждого больного, часть из которых в больницу привел асоциальный образ жизни, государство тратит 50-60 тысяч рублей.
- Для нас любой пациент, из-за чего бы он тут не оказался, прежде всего человек. Большинство после лечения вернется к обычной жизни. Но что делать с братьями с Ниженки, не знаю. Им обоим после операций понадобятся инвалидные коляски. Кто им их купит? Кто будет о них заботиться? - задается вопросами заведующий ожоговым отделением Илья Копылов.