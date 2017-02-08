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НовостиОбщество

В Липецкой области воду добывают из 4252 скважин

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0
08 февраля 2017 г., 12:07
212
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В Липецкой области воду добывают из 4252 скважин

Но это деятельность подлежит лицензированию. Иначе - штраф до 1 млн рублей.

Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов региона, ведомством систематически ведется кадастр эксплуатируемых скважин, который включает в себя сведения о хозяйствующих субъектах, использующих скважины на территории Липецкой области. В настоящее время по данным вышеуказанного кадастра насчитывается общее количество скважин 4252. При этом по сведениям, имеющимся в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, значительное количество хозяйствующих субъектов не имеет лицензии на право использования подземных вод, что свидетельствует о нарушении Закона Российской Федерации «О недрах» и Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. Административная ответственность за использование подземных вод без соответствующей лицензии влечет административную ответственность по ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях в виде штрафа до 1 млн. рублей, а также взыскание ущерба, напоминает Управление экологии и природных ресурсов.
Теги новости: вода,
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